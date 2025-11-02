Taboshi (TABOSHI) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 14.41 $ 14.41 $ 14.41 Κατώτ. 24H $ 15.02 $ 15.02 $ 15.02 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 14.41$ 14.41 $ 14.41 Υψηλ. 24H $ 15.02$ 15.02 $ 15.02 Υψηλή συνέχεια $ 47.25$ 47.25 $ 47.25 Χαμηλότερη τιμή $ 12.53$ 12.53 $ 12.53 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -0.81% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -3.63% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -1.73% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -1.73%

Taboshi (TABOSHI) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $14.41. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές TABOSHI μεταξύ ενός χαμηλού $ 14.41 και ενός υψηλού $ 15.02, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του TABOSHI είναι $ 47.25, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 12.53.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το TABOSHI έχει αλλάξει κατά -0.81% την τελευταία ώρα, -3.63% τις τελευταίες 24 ώρες και -1.73% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Taboshi (TABOSHI) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 790.64K$ 790.64K $ 790.64K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 2.68M$ 2.68M $ 2.68M Προμήθεια Κυκλοφορίας 54.95K 54.95K 54.95K Συνολικός Όγκος 185,964.0 185,964.0 185,964.0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Taboshi είναι $ 790.64K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του TABOSHI είναι 54.95K, με συνολική προσφορά 185964.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 2.68M