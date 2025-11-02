Superseed (SUPR) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0.00059196 $ 0.00059196 $ 0.00059196 Κατώτ. 24H $ 0.00060874 $ 0.00060874 $ 0.00060874 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0.00059196$ 0.00059196 $ 0.00059196 Υψηλ. 24H $ 0.00060874$ 0.00060874 $ 0.00060874 Υψηλή συνέχεια $ 0.00355003$ 0.00355003 $ 0.00355003 Χαμηλότερη τιμή $ 0.00056942$ 0.00056942 $ 0.00056942 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -0.47% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -1.42% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -17.96% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -17.96%

Superseed (SUPR) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00059298. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές SUPR μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.00059196 και ενός υψηλού $ 0.00060874, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του SUPR είναι $ 0.00355003, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00056942.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το SUPR έχει αλλάξει κατά -0.47% την τελευταία ώρα, -1.42% τις τελευταίες 24 ώρες και -17.96% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Superseed (SUPR) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 882.05K$ 882.05K $ 882.05K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 5.93M$ 5.93M $ 5.93M Προμήθεια Κυκλοφορίας 1.49B 1.49B 1.49B Συνολικός Όγκος 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Superseed είναι $ 882.05K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του SUPR είναι 1.49B, με συνολική προσφορά 10000000000.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 5.93M