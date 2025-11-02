SULLY (SULLY) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0.00018639 $ 0.00018639 $ 0.00018639 Κατώτ. 24H $ 0.00020646 $ 0.00020646 $ 0.00020646 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0.00018639$ 0.00018639 $ 0.00018639 Υψηλ. 24H $ 0.00020646$ 0.00020646 $ 0.00020646 Υψηλή συνέχεια $ 0.00134211$ 0.00134211 $ 0.00134211 Χαμηλότερη τιμή $ 0.0001552$ 0.0001552 $ 0.0001552 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) +0.11% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) +9.91% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +27.53% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +27.53%

SULLY (SULLY) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00020511. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές SULLY μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.00018639 και ενός υψηλού $ 0.00020646, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του SULLY είναι $ 0.00134211, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.0001552.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το SULLY έχει αλλάξει κατά +0.11% την τελευταία ώρα, +9.91% τις τελευταίες 24 ώρες και +27.53% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

SULLY (SULLY) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 174.50K$ 174.50K $ 174.50K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 174.50K$ 174.50K $ 174.50K Προμήθεια Κυκλοφορίας 849.84M 849.84M 849.84M Συνολικός Όγκος 849,843,238.829795 849,843,238.829795 849,843,238.829795

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του SULLY είναι $ 174.50K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του SULLY είναι 849.84M, με συνολική προσφορά 849843238.829795. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 174.50K