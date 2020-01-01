Store of Value (VAL) Tokenomics Ανακαλύψτε σημαντικές πληροφορίες για το Store of Value (VAL), συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς token, του μοντέλου διανομής και των δεδομένων της αγοράς σε πραγματικό χρόνο. Νόμισμα USD

Val is fed up with the way memes and crypto have been handled. She's seen enough of the pump-and-dump schemes, the whales manipulating the market, and the paper hands folding at the first sign of a dip. That's why she's here—to show the world what a true Store of Value looks like, with diamond hands leading the way. No more fake promises and hype trains that crash and burn. Val's got rules if you want to play with her, and they're simple: no one controls more than 1% of her she is a free soul, so the community stays in charge, No Whale overlords Val's mission? To make HODLing great again. She's bringing real DeFi strategies to the table, teaching her HODLERs how to tap into liquidity without ever needing to sell a single Val. This isn't just a meme; it's a movement. Val is tired of the games and ready to give her people something real—something they can laugh about today and still hold onto tomorrow. She's here to remind the crypto world that memes can be more than just jokes; they can be power. So buckle up, HODLERs, because Val's taking us to the moon, one loyal hand at a time. Επίσημη ιστοσελίδα: https://valmeme.com Whitepaper (Λευκή Βίβλος): https://drive.google.com/drive/folders/13vjKlnpESUbaUak6t9ow_jOVpc-gMXs6?dmr=1&ec=wgc-drive-globalnav-goto

Store of Value (VAL) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για Store of Value (VAL), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 158.95K $ 158.95K $ 158.95K Συνολική προμήθεια: $ 984.93M $ 984.93M $ 984.93M Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 984.93M $ 984.93M $ 984.93M FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 158.95K $ 158.95K $ 158.95K Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 0.00191817 $ 0.00191817 $ 0.00191817 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0 $ 0 $ 0 Τρέχουσα τιμή: $ 0.00016138 $ 0.00016138 $ 0.00016138

Tokenomics Store of Value (VAL): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του Store of Value (VAL) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός VAL token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα VAL token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης.

