SPICE (SPICE) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0 $ 0 $ 0 Κατώτ. 24H $ 0 $ 0 $ 0 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλή συνέχεια $ 0$ 0 $ 0 Χαμηλότερη τιμή $ 0$ 0 $ 0 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) +0.40% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -9.80% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -16.99% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -16.99%

SPICE (SPICE) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι --. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές SPICE μεταξύ ενός χαμηλού $ 0 και ενός υψηλού $ 0, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του SPICE είναι $ 0, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το SPICE έχει αλλάξει κατά +0.40% την τελευταία ώρα, -9.80% τις τελευταίες 24 ώρες και -16.99% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

SPICE (SPICE) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 177.32K$ 177.32K $ 177.32K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 731.58K$ 731.58K $ 731.58K Προμήθεια Κυκλοφορίας 16.83B 16.83B 16.83B Συνολικός Όγκος 69,419,656,524.86246 69,419,656,524.86246 69,419,656,524.86246

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του SPICE είναι $ 177.32K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του SPICE είναι 16.83B, με συνολική προσφορά 69419656524.86246. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 731.58K