Η σημερινή ζωντανή τιμή Aster είναι 0.927 USD. Παρακολουθήστε σε πραγματικό χρόνο ASTER σε USD ενημερώσεις τιμών, ζωντανά διαγράμματα, κεφαλαιοποίηση αγοράς, 24ωρο όγκο και πολλά άλλα. Εξερευνήστε την τάση τιμής ASTER εύκολα στη MEXC τώρα.

Περισσότερα για το ASTER

Πληροφορίες Τιμής ASTER

Τι είναι το ASTER

Επίσημος Ιστότοπος ASTER

Tokenomics ASTER

Προβλέψεις Τιμών ASTER

Ιστορικό ASTER

Οδηγός Αγοράς ASTER

Τιμή Aster(ASTER)

$0.9271
-5.06%1D
USD
Aster (ASTER) Ζωντανό Διάγραμμα Τιμών
Aster (ASTER) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου:
$ 0.9237
Κατώτ. 24H
$ 0.9871
Υψηλ. 24H

$ 0.9237
$ 0.9871
$ 2.419058923870731
$ 0.08438718204444161
-1.58%

-5.06%

-21.37%

-21.37%

Aster (ASTER) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $ 0.927. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές ASTER μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.9237 και ενός υψηλού $ 0.9871, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του ASTER είναι $ 2.419058923870731, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.08438718204444161.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το ASTER έχει αλλάξει κατά -1.58% την τελευταία ώρα, -5.06% τις τελευταίες 24 ώρες και -21.37% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Aster (ASTER) Πληροφορίες αγοράς

No.46

$ 1.87B
$ 11.40M
$ 7.42B
2.02B
8,000,000,000
8,000,000,000
25.22%

0.05%

BSC

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Aster είναι $ 1.87B, με 24ωρο όγκο συναλλαγών $ 11.40M. Η κυκλοφορούσα προσφορά του ASTER είναι 2.02B, με συνολική προσφορά 8000000000. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 7.42B

Aster (ASTER) Ιστορικό τιμών USD

Παρακολουθήστε τις αλλαγές τιμών Aster για σήμερα, 30 ημέρες, 60 ημέρες και 90 ημέρες:

ΠερίοδοςΑλλαγή (USD)Αλλαγή (%)
Σήμερα$ -0.049411-5.06%
30 ημέρες$ -0.9968-51.82%
60 Ημέρες$ +0.627+209.00%
90 Ημέρες$ +0.627+209.00%
Aster Αλλαγή τιμής σήμερα

Σήμερα, το ASTER κατέγραψε μια αλλαγή $ -0.049411 (-5.06%), που αντανακλά την τελευταία δραστηριότητά του στην αγορά.

Aster Αλλαγή τιμής 30 ημερών

Τις τελευταίες 30 ημέρες, η τιμή μετατοπίστηκε κατά $ -0.9968 (-51.82%), καταδεικνύοντας τη βραχυπρόθεσμη απόδοση του token.

Aster Αλλαγή τιμής 60 ημερών

Με την επέκταση της προβολής σε 60 ημέρες, το ASTER άλλαξε κατά $ +0.627 (+209.00%), δίνοντας μια ευρύτερη προοπτική για την απόδοσή του.

Aster Αλλαγή τιμής 90 ημερών

Εξετάζοντας την τάση των 90 ημερών, η τιμή μετακινήθηκε κατά $ +0.627 (+209.00%), προσφέροντας πληροφορίες για τη μακροπρόθεσμη πορεία του token.

Θέλετε να ξεκλειδώσετε το ιστορικό τιμών όλων των εποχών και τις κινήσεις των τιμών του Aster (ASTER);

Ελέγξτε τώρα τη Aster σελίδα Ιστορικό τιμών.

Τι είναι Aster (ASTER)

Aster is a next-generation decentralized perpetual exchange built for everyone.Following Astherus' merger with APX Finance in late 2024, this new identity is more than just a name change. We’re revolutionizing the way people trade perpetual contracts and utilize assets in the decentralized world.

Aster είναι διαθέσιμο στο MEXC, παρέχοντας σας την ευκολία να αγοράσετε, να διακρατήσετε, να μεταφέρετε και να κάνετε staking το token απευθείας στην πλατφόρμα μας. Είτε είστε έμπειρος επενδυτής είτε αρχάριος στον κόσμο των κρυπτονομισμάτων, η MEXC προσφέρει μια φιλική προς το χρήστη διεπαφή και μια ποικιλία εργαλείων για την αποτελεσματική διαχείριση των Asterεπενδύσεών σας. Για πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με αυτό το token, σας προσκαλούμε να επισκεφτείτε τη σελίδα εισαγωγής ψηφιακών περ. στοιχείων.

Επιπλέον, μπορείτε να:
- ΕλέγξετεASTER τη διαθεσιμότητα Staking για να δείτε πώς μπορείτε να κερδίσετε επιβραβεύσεις με τις συμμετοχές σας.
- Διαβάστε κριτικές και αναλυτικά στοιχεία στοAster ιστολόγιό μας για να ενημερώνεστε για τις πιο πρόσφατες τάσεις της αγοράς και τις γνώσεις των ειδικών.

Οι ολοκληρωμένοι πόροι μας έχουν σχεδιαστεί για να κάνουν την εμπειρία αγοράς σας Aster ομαλή και ενημερωμένη, διασφαλίζοντας ότι έχετε όλα τα εργαλεία και τις γνώσεις που χρειάζεστε για να επενδύσετε με αυτοπεποίθηση.

Aster Πρόβλεψη τιμής (USD)

Πόσο θα αξίζει το Aster (ASTER) σε USD αύριο, την επόμενη εβδομάδα ή τον επόμενο μήνα; Πόσο θα μπορούσαν να αποτιμηθούν τα περιουσιακά σας στοιχεία Aster (ASTER) το 2025, 2026, 2027, 2028 - ή ακόμη και σε 10 ή 20 χρόνια από τώρα; Χρησιμοποιήστε το εργαλείο πρόβλεψης τιμών μας για να εξερευνήσετε τόσο βραχυπρόθεσμες όσο και μακροπρόθεσμες προβλέψεις για το Aster.

Ελέγξτε την Aster πρόβλεψη τιμής τώρα!

Aster (ASTER) Tokenomics

Η κατανόηση των tokenomics του Aster (ASTER) μπορεί να προσφέρει βαθύτερη κατανόηση της μακροπρόθεσμης αξίας και των δυνατοτήτων ανάπτυξής του. Από τον τρόπο με τον οποίο διανέμονται τα token μέχρι τον τρόπο διαχείρισης της προσφοράς, τα tokenomics αποκαλύπτουν τη βασική δομή της οικονομίας ενός έργου. Μάθετε τα εκτεταμένα tokenomics του ASTER token τώρα!

Πώς να αγοράσετε Aster (ASTER)

Ψάχνετε για πώς να αγοράσετε Aster? Η διαδικασία είναι απλή και χωρίς προβλήματα! Μπορείτε να αγοράσετε εύκολα Aster στη MEXC ακολουθώντας τον οδηγό μας βήμα-βήμα για το πώς να αγοράσετε. Σας παρέχουμε λεπτομερείς οδηγίες και εκπαιδευτικά βίντεο, που δείχνουν πώς να εγγραφείτε στη MEXC και να χρησιμοποιείτε τις διάφορες βολικές διαθέσιμες επιλογές πληρωμής.

Πολλοί ρωτούν επίσης: Άλλες ερωτήσεις σχετικά με Aster

Πόσο αξίζει το Aster (ASTER) σήμερα;
Η ζωντανή τιμή ASTER στο USD είναι 0.927 USD, ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο με τα τελευταία δεδομένα της αγοράς.
Ποια είναι η τρέχουσα τιμή ASTER σε USD;
Η τρέχουσα τιμή του ASTER σε USD είναι $ 0.927. Ελέγξτε τον μετατροπέα MEXC για ακριβή μετατροπή token.
Ποια είναι η κεφαλαιοποίηση της αγοράς του Aster;
Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς για το ASTER είναι $ 1.87B USD. . Κεφαλαιοποίηση αγοράς = τρέχουσα τιμή × κυκλοφορούσα προσφορά. Δείχνει τη συνολική αγοραία αξία και την κατάταξη του token.
Ποιος είναι ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του ASTER;
Ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του ASTER είναι 2.02B USD.
Ποια ήταν η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATH) του ASTER;
Το ASTER πέτυχε τιμή ATH ύψους 2.419058923870731 USD.
Ποια ήταν η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATL) του ASTER;
Το ASTER είχε τιμή ATL ύψους 0.08438718204444161 USD.
Ποιος είναι ο όγκος συναλλαγών του ASTER;
Ο ζωντανός 24ωρος όγκος συναλλαγών για το ASTER είναι $ 11.40M USD.
Θα ανέβει το ASTER υψηλότερα φέτος;
Το ASTER μπορεί να αυξηθεί φέτος ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς και τις εξελίξεις του έργου. Ελέγξτε την ASTER πρόβλεψη τιμής για μια πιο εμπεριστατωμένη ανάλυση.
Aster (ASTER) Σημαντικές ενημερώσεις του κλάδου

Ώρα (UTC+8)ΤύποςΠληροφορίες
11-02 15:42:00Ενημερώσεις κλάδου
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Ενημερώσεις κλάδου
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Ενημερώσεις κλάδου
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Ενημερώσεις κλάδου
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Ενημερώσεις κλάδου
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Ενημερώσεις κλάδου
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

