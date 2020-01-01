Solv Protocol BTC (SOLVBTC) Tokenomics

Solv Protocol BTC (SOLVBTC) Tokenomics

Ανακαλύψτε σημαντικές πληροφορίες για το Solv Protocol BTC (SOLVBTC), συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς token, του μοντέλου διανομής και των δεδομένων της αγοράς σε πραγματικό χρόνο.
Πληροφορίες Solv Protocol BTC (SOLVBTC)

SolvBTC addresses the significant gap in the Bitcoin ecosystem by providing a native yield solution. It fosters an inclusive and efficient BTCFi ecosystem, offering Bitcoin holders unprecedented opportunities for growth and participation.

Επίσημη ιστοσελίδα:
https://app.solv.finance/solvbtc
Whitepaper (Λευκή Βίβλος):
https://docs.solv.finance/solv-documentation

Solv Protocol BTC (SOLVBTC) Tokenomics & ανάλυση τιμών

Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για Solv Protocol BTC (SOLVBTC), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά.

Κεφαλαιοποίηση αγοράς:
$ 1.21B
Συνολική προμήθεια:
$ 10.26K
Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ:
$ 10.26K
FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση):
$ 1.21B
Ρεκόρ υψηλότερης τιμής:
$ 123,975
Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής:
$ 49,058
Τρέχουσα τιμή:
$ 117,732
Tokenomics Solv Protocol BTC (SOLVBTC): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης

Η κατανόηση των tokenomics του Solv Protocol BTC (SOLVBTC) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του.

Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους:

Συνολική προμήθεια:

Ο μέγιστος αριθμός SOLVBTC token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ.

Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ:

Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια.

Μέγιστη παροχή:

Το σκληρό όριο για το πόσα SOLVBTC token μπορούν να υπάρχουν συνολικά.

FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση):

Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία.

Ποσοστό πληθωρισμού:

Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών.

Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές;

Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα.

Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών.

Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου.

Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης.

Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του SOLVBTC, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του SOLVBTC token!

Πρόβλεψη Τιμής SOLVBTC

Θέλετε να μάθετε πού μπορεί να κατευθυνθεί το SOLVBTC; Η σελίδα μας για την πρόβλεψη των τιμών του SOLVBTC συνδυάζει το κλίμα της αγοράς, τις ιστορικές τάσεις και τους τεχνικούς δείκτες για να παρέχει μια μελλοντική άποψη.

