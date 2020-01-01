Solmax (SOLMAX) Tokenomics Ανακαλύψτε σημαντικές πληροφορίες για το Solmax (SOLMAX), συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς token, του μοντέλου διανομής και των δεδομένων της αγοράς σε πραγματικό χρόνο. Νόμισμα USD

Πληροφορίες Solmax (SOLMAX) Our Mission At $SOLMAX, we are committed to spearheading the introduction of the premier Solana rewards cryptocurrency, dedicated to fostering a decentralized and inclusive financial ecosystem. Leveraging the speed, scalability, and efficiency of the Solana blockchain, our goal is to provide users with a smooth and gratifying experience in generating passive income by holding $SOLMAX. Through inventive approaches and community-driven governance, we aspire to reshape the decentralized finance landscape, unlocking fresh possibilities and propelling the widespread adoption of Solana. Επίσημη ιστοσελίδα: https://solmax.pro/

Solmax (SOLMAX) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για Solmax (SOLMAX), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 25.41K Συνολική προμήθεια: $ 299.55K Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 299.55K FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 25.41K Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 9.66 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0.03384117 Τρέχουσα τιμή: $ 0.084825

Tokenomics Solmax (SOLMAX): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του Solmax (SOLMAX) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός SOLMAX token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα SOLMAX token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του SOLMAX, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του SOLMAX token!

