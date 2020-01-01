Solify100 (S100) Tokenomics Ανακαλύψτε σημαντικές πληροφορίες για το Solify100 (S100), συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς token, του μοντέλου διανομής και των δεδομένων της αγοράς σε πραγματικό χρόνο. Νόμισμα USD

Πληροφορίες Solify100 (S100) Solify100 is a transformative crypto project that integrates emotional wellness tools with financial innovation. Built on the Solana blockchain, Solify100 aims to create a compassionate and empowering ecosystem driven by AI agents, market sentiment intelligence, and a robust rewards system. Solify100's mission is to go beyond the meme coin narrative and shape a community-centric movement grounded in mental health and shared growth. Επίσημη ιστοσελίδα: https://www.solify100.com/ Whitepaper (Λευκή Βίβλος): https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vSt_-RSgU_c4iXgdYGOAWJAuwJvlnA3GGMf-jCF4YbDlsfTgSnykO914opURrf2BRIQ1eUZ4Qm8N4ar/pub Αγοράστε S100 τώρα!

Solify100 (S100) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για Solify100 (S100), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 1.07M $ 1.07M $ 1.07M Συνολική προμήθεια: $ 983.44M $ 983.44M $ 983.44M Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 983.44M $ 983.44M $ 983.44M FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 1.07M $ 1.07M $ 1.07M Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 0.00222386 $ 0.00222386 $ 0.00222386 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0.0008885 $ 0.0008885 $ 0.0008885 Τρέχουσα τιμή: $ 0.00108749 $ 0.00108749 $ 0.00108749 Μάθετε περισσότερα για την τιμή Solify100 (S100)

Tokenomics Solify100 (S100): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του Solify100 (S100) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός S100 token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα S100 token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του S100, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του S100 token!

Πρόβλεψη Τιμής S100 Θέλετε να μάθετε πού μπορεί να κατευθυνθεί το S100; Η σελίδα μας για την πρόβλεψη των τιμών του S100 συνδυάζει το κλίμα της αγοράς, τις ιστορικές τάσεις και τους τεχνικούς δείκτες για να παρέχει μια μελλοντική άποψη. Δείτε την πρόβλεψη τιμών του S100 Token τώρα!

