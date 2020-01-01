Shield protocol (SHIELD) Tokenomics Ανακαλύψτε σημαντικές πληροφορίες για το Shield protocol (SHIELD), συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς token, του μοντέλου διανομής και των δεδομένων της αγοράς σε πραγματικό χρόνο. Νόμισμα USD

Πληροφορίες Shield protocol (SHIELD) Welcome to Shield Protocol, your fast lane into decentralized finance (DeFi) on the BNB Chain—no spaceship required! With just a few clicks, you can swap your BNB for BNBX, a synthetic asset that unlocks brand-new earning possibilities. Think of BNBX as your VIP pass to all kinds of DeFi adventures—without having to juggle a bazillion different tokens. Our platform is designed to be fast, secure, and, dare we say, a little bit fun. Whether you’re staking, providing liquidity, or exploring more advanced strategies, Shield Protocol keeps it simple and cost-effective on the supercharged BNB Chain. Plus, you don’t have to worry about keeping track of the underlying assets—BNBX takes care of that for you. Επίσημη ιστοσελίδα: https://www.shieldprotocol.io/ Whitepaper (Λευκή Βίβλος): https://shield-pro.gitbook.io/shield Αγοράστε SHIELD τώρα!

Shield protocol (SHIELD) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για Shield protocol (SHIELD), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 106.58K $ 106.58K $ 106.58K Συνολική προμήθεια: $ 50.00M $ 50.00M $ 50.00M Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 24.34M $ 24.34M $ 24.34M FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 218.91K $ 218.91K $ 218.91K Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 0.04020816 $ 0.04020816 $ 0.04020816 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0.00402602 $ 0.00402602 $ 0.00402602 Τρέχουσα τιμή: $ 0.00437815 $ 0.00437815 $ 0.00437815 Μάθετε περισσότερα για την τιμή Shield protocol (SHIELD)

Tokenomics Shield protocol (SHIELD): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του Shield protocol (SHIELD) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός SHIELD token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα SHIELD token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του SHIELD, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του SHIELD token!

