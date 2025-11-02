SENATE (SENATE) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0.00207573 $ 0.00207573 $ 0.00207573 Κατώτ. 24H $ 0.00215441 $ 0.00215441 $ 0.00215441 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0.00207573$ 0.00207573 $ 0.00207573 Υψηλ. 24H $ 0.00215441$ 0.00215441 $ 0.00215441 Υψηλή συνέχεια $ 5.85$ 5.85 $ 5.85 Χαμηλότερη τιμή $ 0.00103497$ 0.00103497 $ 0.00103497 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -0.07% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -2.05% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +15.41% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +15.41%

SENATE (SENATE) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00209127. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές SENATE μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.00207573 και ενός υψηλού $ 0.00215441, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του SENATE είναι $ 5.85, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00103497.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το SENATE έχει αλλάξει κατά -0.07% την τελευταία ώρα, -2.05% τις τελευταίες 24 ώρες και +15.41% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

SENATE (SENATE) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 288.01K$ 288.01K $ 288.01K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 341.94K$ 341.94K $ 341.94K Προμήθεια Κυκλοφορίας 137.53M 137.53M 137.53M Συνολικός Όγκος 163,289,542.828217 163,289,542.828217 163,289,542.828217

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του SENATE είναι $ 288.01K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του SENATE είναι 137.53M, με συνολική προσφορά 163289542.828217. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 341.94K