ΑνταλλαγήDEX+
Αγορά κρυπτοΑγορέςSpotFutures500XEarnΕκδηλώσεις
Περισσότερα
Blue Chip Blitz
Η σημερινή ζωντανή τιμή SENATE είναι 0.00209127 USD. Παρακολουθήστε σε πραγματικό χρόνο SENATE σε USD ενημερώσεις τιμών, ζωντανά διαγράμματα, κεφαλαιοποίηση αγοράς, 24ωρο όγκο και πολλά άλλα. Εξερευνήστε την τάση τιμής SENATE εύκολα στη MEXC τώρα.Η σημερινή ζωντανή τιμή SENATE είναι 0.00209127 USD. Παρακολουθήστε σε πραγματικό χρόνο SENATE σε USD ενημερώσεις τιμών, ζωντανά διαγράμματα, κεφαλαιοποίηση αγοράς, 24ωρο όγκο και πολλά άλλα. Εξερευνήστε την τάση τιμής SENATE εύκολα στη MEXC τώρα.

Περισσότερα για το SENATE

Πληροφορίες Τιμής SENATE

Τι είναι το SENATE

Επίσημος Ιστότοπος SENATE

Tokenomics SENATE

Προβλέψεις Τιμών SENATE

Earn

Airdrop+

Νέα

Blog

Μάθετε

SENATE Λογότ.

SENATE Τιμή (SENATE)

Μη καταχωρημένο

Live Τιμή 1 SENATE σε USD

$0.00209127
$0.00209127$0.00209127
-2.00%1D
mexc
Αυτά τα δεδομένα token προέρχονται από τρίτους. Η MEXC ενεργεί αποκλειστικά ως συγκεντρωτής πληροφοριών. Εξερευνήστε άλλα εισηγμένα tokens στην αγορά MEXC Spot!
USD
SENATE (SENATE) Ζωντανό Διάγραμμα Τιμών
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-11-02 22:22:33 (UTC+8)

SENATE (SENATE) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου:
$ 0.00207573
$ 0.00207573$ 0.00207573
Κατώτ. 24H
$ 0.00215441
$ 0.00215441$ 0.00215441
Υψηλ. 24H

$ 0.00207573
$ 0.00207573$ 0.00207573

$ 0.00215441
$ 0.00215441$ 0.00215441

$ 5.85
$ 5.85$ 5.85

$ 0.00103497
$ 0.00103497$ 0.00103497

-0.07%

-2.05%

+15.41%

+15.41%

SENATE (SENATE) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00209127. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές SENATE μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.00207573 και ενός υψηλού $ 0.00215441, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του SENATE είναι $ 5.85, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00103497.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το SENATE έχει αλλάξει κατά -0.07% την τελευταία ώρα, -2.05% τις τελευταίες 24 ώρες και +15.41% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

SENATE (SENATE) Πληροφορίες αγοράς

$ 288.01K
$ 288.01K$ 288.01K

--
----

$ 341.94K
$ 341.94K$ 341.94K

137.53M
137.53M 137.53M

163,289,542.828217
163,289,542.828217 163,289,542.828217

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του SENATE είναι $ 288.01K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του SENATE είναι 137.53M, με συνολική προσφορά 163289542.828217. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 341.94K

SENATE (SENATE) Ιστορικό τιμών USD

Κατά τη διάρκεια της σημερινής ημέρας, η μεταβολή τιμής από SENATE σε USD ήταν $ 0.
Τις τελευταίες 30 ημέρες, η μεταβολή τιμής από SENATE σε USD ήταν $ -0.0012036126.
Στις τελευταίες 60 ημέρες, η μεταβολή τιμής από SENATE σε USD ήταν $ -0.0015053450.
Στις τελευταίες 90 ημέρες, η μεταβολή τιμής από SENATE σε USD ήταν $ -0.005516664694289672.

ΠερίοδοςΑλλαγή (USD)Αλλαγή (%)
Σήμερα$ 0-2.05%
30 ημέρες$ -0.0012036126-57.55%
60 Ημέρες$ -0.0015053450-71.98%
90 Ημέρες$ -0.005516664694289672-72.51%

Τι είναι SENATE (SENATE)

The SENATE token is used by the in-game mechanics as a governance coin as well as in-game currency for certain products within the game.

The voting system implemented uses third-party solutions and/or specially designed contracts.

Users who hold SENATE tokens will be able to:

  • Create factions and manage them by holding votes.
  • Take part in project level voting to steer the game development process, the purchase of game items, etc.
  • Purchase space ships, modules for space stations and land plots (which is not possible with the SIDUS token).

Η MEXC είναι το κορυφαίο ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων που εμπιστεύονται πάνω από 10 εκατομμύρια χρήστες παγκοσμίως. Φημίζεται ως το ανταλλακτήριο με την ευρύτερη επιλογή token, τις ταχύτερες καταχωρίσεις token και τις χαμηλότερες προμήθειες συναλλαγών στην αγορά. Ελάτε στη MEXC τώρα για να απολαύσετε τη βέλτιστη ρευστότητα και τις πιο ανταγωνιστικές προμήθειες στην αγορά!

SENATE (SENATE) Πόρος

Επίσημος ιστότοπος

SENATE Πρόβλεψη τιμής (USD)

Πόσο θα αξίζει το SENATE (SENATE) σε USD αύριο, την επόμενη εβδομάδα ή τον επόμενο μήνα; Πόσο θα μπορούσαν να αποτιμηθούν τα περιουσιακά σας στοιχεία SENATE (SENATE) το 2025, 2026, 2027, 2028 - ή ακόμη και σε 10 ή 20 χρόνια από τώρα; Χρησιμοποιήστε το εργαλείο πρόβλεψης τιμών μας για να εξερευνήσετε τόσο βραχυπρόθεσμες όσο και μακροπρόθεσμες προβλέψεις για το SENATE.

Ελέγξτε την SENATE πρόβλεψη τιμής τώρα!

SENATE σε Τοπικά Νομίσματα

SENATE (SENATE) Tokenomics

Η κατανόηση των tokenomics του SENATE (SENATE) μπορεί να προσφέρει βαθύτερη κατανόηση της μακροπρόθεσμης αξίας και των δυνατοτήτων ανάπτυξής του. Από τον τρόπο με τον οποίο διανέμονται τα token μέχρι τον τρόπο διαχείρισης της προσφοράς, τα tokenomics αποκαλύπτουν τη βασική δομή της οικονομίας ενός έργου. Μάθετε τα εκτεταμένα tokenomics του SENATE token τώρα!

Τα άτομα επίσης ρωτούν: Άλλες Ερωτήσεις Σχετικά με SENATE (SENATE)

Πόσο αξίζει το SENATE (SENATE) σήμερα;
Η ζωντανή τιμή SENATE στο USD είναι 0.00209127 USD, ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο με τα τελευταία δεδομένα της αγοράς.
Ποια είναι η τρέχουσα τιμή SENATE σε USD;
Η τρέχουσα τιμή του SENATE σε USD είναι $ 0.00209127. Ελέγξτε τον μετατροπέα MEXC για ακριβή μετατροπή token.
Ποια είναι η κεφαλαιοποίηση της αγοράς του SENATE;
Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς για το SENATE είναι $ 288.01K USD. . Κεφαλαιοποίηση αγοράς = τρέχουσα τιμή × κυκλοφορούσα προσφορά. Δείχνει τη συνολική αγοραία αξία και την κατάταξη του token.
Ποιος είναι ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του SENATE;
Ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του SENATE είναι 137.53M USD.
Ποια ήταν η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATH) του SENATE;
Το SENATE πέτυχε τιμή ATH ύψους 5.85 USD.
Ποια ήταν η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATL) του SENATE;
Το SENATE είχε τιμή ATL ύψους 0.00103497 USD.
Ποιος είναι ο όγκος συναλλαγών του SENATE;
Ο ζωντανός 24ωρος όγκος συναλλαγών για το SENATE είναι -- USD.
Θα ανέβει το SENATE υψηλότερα φέτος;
Το SENATE μπορεί να αυξηθεί φέτος ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς και τις εξελίξεις του έργου. Ελέγξτε την SENATE πρόβλεψη τιμής για μια πιο εμπεριστατωμένη ανάλυση.
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-11-02 22:22:33 (UTC+8)

SENATE (SENATE) Σημαντικές ενημερώσεις του κλάδου

Ώρα (UTC+8)ΤύποςΠληροφορίες
11-02 15:42:00Ενημερώσεις κλάδου
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Ενημερώσεις κλάδου
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Ενημερώσεις κλάδου
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Ενημερώσεις κλάδου
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Ενημερώσεις κλάδου
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Ενημερώσεις κλάδου
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Αποποίηση ευθυνών

Οι τιμές των κρυπτονομισμάτων υπόκεινται σε υψηλ. κινδύνους της αγοράς και μεταβλητότητα τιμής. Θα πρέπει να επενδύετε σε έργα και προϊόντα με τα οποία είστε εξοικειωμένοι και να κατανοείτε τους κινδύνους που εμπεριέχονται. Θα πρέπει να εξετάζετε προσεκτικά την επενδυτική σας εμπειρία, την οικονομική σας κατάσταση, τους επενδυτικούς στόχους και την ανοχή ρίσκου και να συμβουλεύεστε έναν ανεξάρτητο οικονομικό σύμβουλο πριν κάνετε οποιαδήποτε επένδυση. Αυτό το υλικό δεν πρέπει να ερμηνεύεται ως οικονομική συμβουλή. Η προηγούμενη απόδοση δεν αποτελεί αξιόπιστο δείκτη μελλοντικής απόδοσης. Η αξία της επένδυσής σας μπορεί να μειωθεί όσο και να αυξηθεί και ενδέχεται να μην λάβετε πίσω το ποσό που επενδύσατε. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις επενδυτικές σας αποφάσεις. Η MEXC δεν ευθύνεται για τυχόν απώλειες που μπορεί να υποστείτε. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στους Όρους Χρήσης και την Προειδοποίηση Κινδύνου. Λάβετε επίσης υπόψη ότι τα δεδομένα που σχετίζονται με το προαναφερθέν κρυπτονόμισμα που παρουσιάζονται εδώ (όπως η τρέχουσα ζωντανή τιμή του) βασίζονται σε πηγές τρίτων. Σας παρουσιάζονται "ως έχουν" και μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς, χωρίς καμία αντιπροσώπευση ή εγγύηση. Οι σύνδεσμοι που παρέχονται σε ιστότοπους τρίτων δεν υπόκεινται επίσης στον έλεγχο της MEXC. Η MEXC δεν ευθύνεται για την αξιοπιστία και την ακρίβεια τέτοιων τοποθεσιών τρίτων και του περιεχομένου τους.

ΔΗΜ.

Οι τρέχουσες τάσεις των κρυπτονομισμάτων που κερδίζουν σημαντική προσοχή στην αγορά

Bitcoin Λογότ.

Bitcoin

BTC

$110,350.00
$110,350.00$110,350.00

+0.05%

Ethereum Λογότ.

Ethereum

ETH

$3,846.69
$3,846.69$3,846.69

-1.25%

PayAI Network Λογότ.

PayAI Network

PAYAI

$0.02886
$0.02886$0.02886

-3.96%

Solana Λογότ.

Solana

SOL

$184.32
$184.32$184.32

-1.12%

UCN Λογότ.

UCN

UCN

$1,454.88
$1,454.88$1,454.88

+0.32%

ΜΕΓΙΣΤΟΣ Όγκος

Τα κρυπτονομίσματα με τον υψηλότερο όγκο συναλλαγών

Bitcoin Λογότ.

Bitcoin

BTC

$110,350.00
$110,350.00$110,350.00

+0.05%

Ethereum Λογότ.

Ethereum

ETH

$3,846.69
$3,846.69$3,846.69

-1.25%

Solana Λογότ.

Solana

SOL

$184.32
$184.32$184.32

-1.12%

DASH Λογότ.

DASH

DASH

$90.62
$90.62$90.62

+27.79%

XRP Λογότ.

XRP

XRP

$2.5164
$2.5164$2.5164

+0.61%

Προστέθηκε πρόσφατα

Τα κρυπτονομίσματα που καταχωρίστηκαν πρόσφατα και είναι διαθέσιμα για συναλλαγές

TeaFi Λογότ.

TeaFi

TEAFI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Λογότ.

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

NXT Protocol Λογότ.

NXT Protocol

NXT

$1.0393
$1.0393$1.0393

+1,978.60%

Credia Layer Λογότ.

Credia Layer

CRED

$0.05672
$0.05672$0.05672

+183.60%

Audiera Λογότ.

Audiera

BEAT

$0.08388
$0.08388$0.08388

-0.55%

Κορυφ. κερδισμ.

Οι μεγαλύτερες σημερινές άνοδοι των κρύπτο

NXT Protocol Λογότ.

NXT Protocol

NXT

$1.0393
$1.0393$1.0393

+1,978.60%

FYNOR Λογότ.

FYNOR

FYNOR

$0.0052077
$0.0052077$0.0052077

+155.31%

Deepswap Protocol Λογότ.

Deepswap Protocol

DSP

$0.000000000000000000000010
$0.000000000000000000000010$0.000000000000000000000010

+100.00%

Ai Xovia Λογότ.

Ai Xovia

AIX

$2.494257
$2.494257$2.494257

+73.78%

ZKsync Λογότ.

ZKsync

ZK

$0.06836
$0.06836$0.06836

+56.93%