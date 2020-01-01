RecTime (RTIME) Tokenomics Ανακαλύψτε σημαντικές πληροφορίες για το RecTime (RTIME), συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς token, του μοντέλου διανομής και των δεδομένων της αγοράς σε πραγματικό χρόνο. Νόμισμα USD

Πληροφορίες RecTime (RTIME) The world and technology are constantly evolving, and we've seen how the world of We have seen how the world of streaming is being dominated by centralized being dominated by centralized companies that limit the growth of young and abusing commissions with the most successful influencers. with the most successful influencers. At RecTime, we will use our token to build an ecosystem around our platform ecosystem around our platform to empower the streamers who work with us. streamers who work with us. Our goal as a decentralized as a decentralized company is to create a platform that is easy and accessible accessible platform, so that not only crypto-savvy investors can use it. investors with cryptographic knowledge can use it, but also people outside the but also people outside the Blockchain technology world can work with RecTime can work with RecTime in a simple way. Επίσημη ιστοσελίδα: https://www.rectime.io Whitepaper (Λευκή Βίβλος): Https://www.rectime.io Αγοράστε RTIME τώρα!

RecTime (RTIME) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για RecTime (RTIME), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 521.24K $ 521.24K $ 521.24K Συνολική προμήθεια: $ 40.57T $ 40.57T $ 40.57T Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 40.57T $ 40.57T $ 40.57T FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 521.24K $ 521.24K $ 521.24K Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 0 $ 0 $ 0 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0 $ 0 $ 0 Τρέχουσα τιμή: $ 0 $ 0 $ 0 Μάθετε περισσότερα για την τιμή RecTime (RTIME)

Tokenomics RecTime (RTIME): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του RecTime (RTIME) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός RTIME token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα RTIME token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του RTIME, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του RTIME token!

Πρόβλεψη Τιμής RTIME Θέλετε να μάθετε πού μπορεί να κατευθυνθεί το RTIME; Η σελίδα μας για την πρόβλεψη των τιμών του RTIME συνδυάζει το κλίμα της αγοράς, τις ιστορικές τάσεις και τους τεχνικούς δείκτες για να παρέχει μια μελλοντική άποψη. Δείτε την πρόβλεψη τιμών του RTIME Token τώρα!

