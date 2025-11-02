PumpBase (PUMPBASE) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0 $ 0 $ 0 Κατώτ. 24H $ 0 $ 0 $ 0 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλή συνέχεια $ 0.00127557$ 0.00127557 $ 0.00127557 Χαμηλότερη τιμή $ 0$ 0 $ 0 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) +0.07% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) +2.29% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -14.34% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -14.34%

PumpBase (PUMPBASE) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι --. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές PUMPBASE μεταξύ ενός χαμηλού $ 0 και ενός υψηλού $ 0, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του PUMPBASE είναι $ 0.00127557, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το PUMPBASE έχει αλλάξει κατά +0.07% την τελευταία ώρα, +2.29% τις τελευταίες 24 ώρες και -14.34% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

PumpBase (PUMPBASE) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 65.62K$ 65.62K $ 65.62K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 65.62K$ 65.62K $ 65.62K Προμήθεια Κυκλοφορίας 1.00B 1.00B 1.00B Συνολικός Όγκος 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του PumpBase είναι $ 65.62K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του PUMPBASE είναι 1.00B, με συνολική προσφορά 1000000000.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 65.62K