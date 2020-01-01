POWSCHE (POWSCHE) Tokenomics Ανακαλύψτε σημαντικές πληροφορίες για το POWSCHE (POWSCHE), συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς token, του μοντέλου διανομής και των δεδομένων της αγοράς σε πραγματικό χρόνο. Νόμισμα USD

Πληροφορίες POWSCHE (POWSCHE) POWSCHE is a Porsche Parody on Solana, loosely based on the "Need Money for Porsche?" viral meme. The project gives a home to car culture on chain and allows people to have the possibility of owning their dream car at the same time. POWSCHE is primarily focused on community, bringing together holders for real life events, networking and supporting each other in our day to day lives. Whilst being a meme-token initially and having minimal intrinsic value. Επίσημη ιστοσελίδα: https://powsche.com/ Αγοράστε POWSCHE τώρα!

POWSCHE (POWSCHE) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για POWSCHE (POWSCHE), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 2.00M $ 2.00M $ 2.00M Συνολική προμήθεια: $ 99.88M $ 99.88M $ 99.88M Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 99.88M $ 99.88M $ 99.88M FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 2.00M $ 2.00M $ 2.00M Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 0.13643 $ 0.13643 $ 0.13643 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0.00547514 $ 0.00547514 $ 0.00547514 Τρέχουσα τιμή: $ 0.02019068 $ 0.02019068 $ 0.02019068 Μάθετε περισσότερα για την τιμή POWSCHE (POWSCHE)

Tokenomics POWSCHE (POWSCHE): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του POWSCHE (POWSCHE) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός POWSCHE token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα POWSCHE token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του POWSCHE, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του POWSCHE token!

