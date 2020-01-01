Plebbit (PLEB) Tokenomics Ανακαλύψτε σημαντικές πληροφορίες για το Plebbit (PLEB), συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς token, του μοντέλου διανομής και των δεδομένων της αγοράς σε πραγματικό χρόνο. Νόμισμα USD

Πληροφορίες Plebbit (PLEB) PLEB is the official token of Plebbit, a serverless, adminless, decentralized reddit alternative with no transaction fees. PLEB holders can upvote or downvote a community to decide whether it should be visible in the homepage of the app. The token is also required to submit DAO proposals, and it can be used for tipping, awards and get other perks in the apps. WHAT IS PLEBBIT? Plebbit is the only decentralized and scalable social networking protocol where anyone can create and fully own a community. The plebbit protocol is fully open source, and it can be used with any forum interface built on top of it. Each community acts like a server, and each community owner decides how/if to moderate the community, as there are no admins. To combat spam, community owners can set any kind of challenge for their users, such as captcha. WHY NOT FEDERATED? Absolute free speech. Unlike federated social media, Plebbit is pure peer-to-peer: users can always connect to a community directly by knowing its address, and each user has full ownership of their own data, so no instance/relay exists with the power of censoring users or communities. WHY NOT A BLOCKCHAIN? Scalable to millions of users. Unlike blockchain-based social media, Plebbit users can be full nodes on about 2GB of RAM by simply browsing with the desktop app (uses IPFS), automatically seeding all communities from which they download content. All content is text-only (including links for media). HOW CAN I USE IT? Check out the clients on plebbit.com https://seedit.eth.limo/#/: a Plebbit interface based on the original Reddit UI.

https://plebchan.eth.limo/#/: a Plebbit interface designed with a 4chan UI.

https://plebones.eth.limo/#/: a bare-bones Plebbit interface, initially created for testing purposes. Plebbit represents the next evolution of web3 social media. The voices of the plebs will no longer be silenced. To learn more, please visit plebbit.com Επίσημη ιστοσελίδα: https://plebbit.com/home Whitepaper (Λευκή Βίβλος): https://plebbit.com/whitepaper Αγοράστε PLEB τώρα!

Plebbit (PLEB) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για Plebbit (PLEB), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 3.04M $ 3.04M $ 3.04M Συνολική προμήθεια: $ 1.49T $ 1.49T $ 1.49T Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 1.49T $ 1.49T $ 1.49T FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 3.04M $ 3.04M $ 3.04M Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 0 $ 0 $ 0 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0 $ 0 $ 0 Τρέχουσα τιμή: $ 0 $ 0 $ 0 Μάθετε περισσότερα για την τιμή Plebbit (PLEB)

Tokenomics Plebbit (PLEB): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του Plebbit (PLEB) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός PLEB token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα PLEB token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του PLEB, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του PLEB token!

Πρόβλεψη Τιμής PLEB

