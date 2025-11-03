PathOS (PATHOS) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0.00051814 $ 0.00051814 $ 0.00051814 Κατώτ. 24H $ 0.00067372 $ 0.00067372 $ 0.00067372 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0.00051814$ 0.00051814 $ 0.00051814 Υψηλ. 24H $ 0.00067372$ 0.00067372 $ 0.00067372 Υψηλή συνέχεια $ 0.00473122$ 0.00473122 $ 0.00473122 Χαμηλότερη τιμή $ 0.00038507$ 0.00038507 $ 0.00038507 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -3.62% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -22.86% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -9.25% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -9.25%

PathOS (PATHOS) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00051918. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές PATHOS μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.00051814 και ενός υψηλού $ 0.00067372, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του PATHOS είναι $ 0.00473122, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00038507.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το PATHOS έχει αλλάξει κατά -3.62% την τελευταία ώρα, -22.86% τις τελευταίες 24 ώρες και -9.25% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

PathOS (PATHOS) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 10.90K$ 10.90K $ 10.90K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 10.90K$ 10.90K $ 10.90K Προμήθεια Κυκλοφορίας 21.00M 21.00M 21.00M Συνολικός Όγκος 21,000,000.0 21,000,000.0 21,000,000.0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του PathOS είναι $ 10.90K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του PATHOS είναι 21.00M, με συνολική προσφορά 21000000.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 10.90K