Orbitt Token (ORBT) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0.096663 $ 0.096663 $ 0.096663 Κατώτ. 24H $ 0.098756 $ 0.098756 $ 0.098756 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0.096663$ 0.096663 $ 0.096663 Υψηλ. 24H $ 0.098756$ 0.098756 $ 0.098756 Υψηλή συνέχεια $ 0.694947$ 0.694947 $ 0.694947 Χαμηλότερη τιμή $ 0.00138494$ 0.00138494 $ 0.00138494 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -0.20% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -0.11% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -12.45% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -12.45%

Orbitt Token (ORBT) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.097093. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές ORBT μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.096663 και ενός υψηλού $ 0.098756, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του ORBT είναι $ 0.694947, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00138494.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το ORBT έχει αλλάξει κατά -0.20% την τελευταία ώρα, -0.11% τις τελευταίες 24 ώρες και -12.45% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Orbitt Token (ORBT) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 1.45M$ 1.45M $ 1.45M Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 1.94M$ 1.94M $ 1.94M Προμήθεια Κυκλοφορίας 14.94M 14.94M 14.94M Συνολικός Όγκος 19,999,619.09577021 19,999,619.09577021 19,999,619.09577021

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Orbitt Token είναι $ 1.45M, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του ORBT είναι 14.94M, με συνολική προσφορά 19999619.09577021. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 1.94M