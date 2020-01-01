Oracle of Preferences ZK by Virtuals (OOPZ) Tokenomics Ανακαλύψτε σημαντικές πληροφορίες για το Oracle of Preferences ZK by Virtuals (OOPZ), συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς token, του μοντέλου διανομής και των δεδομένων της αγοράς σε πραγματικό χρόνο. Νόμισμα USD

Πληροφορίες Oracle of Preferences ZK by Virtuals (OOPZ) OOPZ stands at the forefront of the InfoFi revolution as the first fully AI-driven, privacy-first preference oracle utilizing zero-knowledge proofs to create monetizable digital twins. By establishing a decentralized information finance network, OOPZ fundamentally transforms how preference data is collected, analyzed, and monetized globally. This creates an entirely new asset class of information-backed financial instruments, establishing a paradigm shift in preference prediction, market intelligence, and financial data ownership. Core Capabilities InfoFi-Powered Digital Twins: Users train personalized AI agents that evolve into information-rich digital representations of their preferences, enabling passive income generation through the OOPZ information finance ecosystem

Zero-Knowledge Privacy Infrastructure: Institutional-grade cryptographic protocols that verify data authenticity without exposing actual user information, creating a trustless InfoFi marketplace

Blockchain-Powered Financial Layer: Instant cross-border crypto micropayments with multi-chain compatibility that incentivize accurate responses and enable participation from traditionally underrepresented regions in global financial markets

Proprietary Preference Mining System: Patented methodology for extracting high-value preference signals from conversational interactions, creating a defensible moat of InfoFi assets

Self-Improving Intelligence Network: Digital twins continuously refine through interactions, increasing prediction accuracy over time and appreciating in value as financial information assets

Decentralized Prediction Market Integration: Community-driven speculation based on aggregated preference data, creating additional utility, engagement, and revenue streams within the InfoFi ecosystem Επίσημη ιστοσελίδα: https://www.oopz.io/ Whitepaper (Λευκή Βίβλος): https://docs.oopz.io/ Αγοράστε OOPZ τώρα!

Oracle of Preferences ZK by Virtuals (OOPZ) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για Oracle of Preferences ZK by Virtuals (OOPZ), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 751.13K $ 751.13K $ 751.13K Συνολική προμήθεια: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 692.99M $ 692.99M $ 692.99M FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 1.08M $ 1.08M $ 1.08M Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 0.00278886 $ 0.00278886 $ 0.00278886 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0 $ 0 $ 0 Τρέχουσα τιμή: $ 0.00108464 $ 0.00108464 $ 0.00108464 Μάθετε περισσότερα για την τιμή Oracle of Preferences ZK by Virtuals (OOPZ)

Tokenomics Oracle of Preferences ZK by Virtuals (OOPZ): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του Oracle of Preferences ZK by Virtuals (OOPZ) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός OOPZ token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα OOPZ token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του OOPZ, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του OOPZ token!

Πρόβλεψη Τιμής OOPZ Θέλετε να μάθετε πού μπορεί να κατευθυνθεί το OOPZ; Η σελίδα μας για την πρόβλεψη των τιμών του OOPZ συνδυάζει το κλίμα της αγοράς, τις ιστορικές τάσεις και τους τεχνικούς δείκτες για να παρέχει μια μελλοντική άποψη. Δείτε την πρόβλεψη τιμών του OOPZ Token τώρα!

Γιατί πρέπει να επιλέξετε τη MEXC; Η MEXC είναι ένα από τα κορυφαία ανταλλακτήρια crypto στον κόσμο, το οποίο εμπιστεύονται εκατομμύρια χρήστες παγκοσμίως. Είτε είστε αρχάριος είτε επαγγελματίας, η MEXC είναι ο ευκολότερος τρόπος για να ξεκινήσετε τις συναλλαγές σε crypto. Πάνω από 4.000 ζεύγη συναλλαγών σε αγορές Spot και Futures Οι ταχύτερες καταχωρίσεις token σε όλα τα CEX Νο.1 ρευστότητα στον κλάδο Χαμηλότερες προμήθειες, με υποστήριξη από εξυπηρέτηση πελατών 24/7 100%+ διαφάνεια αποθεμάτων token για τα κεφάλαια των χρηστών Εξαιρετικά χαμηλά εμπόδια εισόδου: αγοράστε crypto με μόλις 1 USDT

Αγοράστε crypto με μόλις 1 USDT : Ο ευκολότερος τρόπος για να ασχοληθείτε με crypto! Αγοράστε τώρα!