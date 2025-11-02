Oneoneone (SN111) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0.927186 $ 0.927186 $ 0.927186 Κατώτ. 24H $ 0.983714 $ 0.983714 $ 0.983714 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0.927186$ 0.927186 $ 0.927186 Υψηλ. 24H $ 0.983714$ 0.983714 $ 0.983714 Υψηλή συνέχεια $ 1.028$ 1.028 $ 1.028 Χαμηλότερη τιμή $ 0.326681$ 0.326681 $ 0.326681 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -0.49% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -2.20% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +19.11% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +19.11%

Oneoneone (SN111) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.955189. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές SN111 μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.927186 και ενός υψηλού $ 0.983714, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του SN111 είναι $ 1.028, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.326681.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το SN111 έχει αλλάξει κατά -0.49% την τελευταία ώρα, -2.20% τις τελευταίες 24 ώρες και +19.11% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Oneoneone (SN111) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 1.51M$ 1.51M $ 1.51M Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 1.51M$ 1.51M $ 1.51M Προμήθεια Κυκλοφορίας 1.58M 1.58M 1.58M Συνολικός Όγκος 1,579,285.371107525 1,579,285.371107525 1,579,285.371107525

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Oneoneone είναι $ 1.51M, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του SN111 είναι 1.58M, με συνολική προσφορά 1579285.371107525. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 1.51M