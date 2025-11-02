Omnia Protocol (OMNIA) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0.00399003 $ 0.00399003 $ 0.00399003 Κατώτ. 24H $ 0.00403592 $ 0.00403592 $ 0.00403592 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0.00399003$ 0.00399003 $ 0.00399003 Υψηλ. 24H $ 0.00403592$ 0.00403592 $ 0.00403592 Υψηλή συνέχεια $ 0.724005$ 0.724005 $ 0.724005 Χαμηλότερη τιμή $ 0.00100478$ 0.00100478 $ 0.00100478 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -0.39% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -0.41% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -26.90% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -26.90%

Omnia Protocol (OMNIA) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.0039965. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές OMNIA μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.00399003 και ενός υψηλού $ 0.00403592, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του OMNIA είναι $ 0.724005, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00100478.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το OMNIA έχει αλλάξει κατά -0.39% την τελευταία ώρα, -0.41% τις τελευταίες 24 ώρες και -26.90% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Omnia Protocol (OMNIA) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 133.21K$ 133.21K $ 133.21K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 393.25K$ 393.25K $ 393.25K Προμήθεια Κυκλοφορίας 33.33M 33.33M 33.33M Συνολικός Όγκος 98,399,222.0 98,399,222.0 98,399,222.0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Omnia Protocol είναι $ 133.21K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του OMNIA είναι 33.33M, με συνολική προσφορά 98399222.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 393.25K