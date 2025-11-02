Nya (NYA) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0 $ 0 $ 0 Κατώτ. 24H $ 0 $ 0 $ 0 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλή συνέχεια $ 0$ 0 $ 0 Χαμηλότερη τιμή $ 0$ 0 $ 0 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -0.49% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -0.50% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -6.66% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -6.66%

Nya (NYA) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι --. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές NYA μεταξύ ενός χαμηλού $ 0 και ενός υψηλού $ 0, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του NYA είναι $ 0, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το NYA έχει αλλάξει κατά -0.49% την τελευταία ώρα, -0.50% τις τελευταίες 24 ώρες και -6.66% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Nya (NYA) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 4.28M$ 4.28M $ 4.28M Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 4.28M$ 4.28M $ 4.28M Προμήθεια Κυκλοφορίας 36.77T 36.77T 36.77T Συνολικός Όγκος 36,830,899,415,101.91 36,830,899,415,101.91 36,830,899,415,101.91

