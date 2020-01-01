Murad (MURAD) Tokenomics Ανακαλύψτε σημαντικές πληροφορίες για το Murad (MURAD), συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς token, του μοντέλου διανομής και των δεδομένων της αγοράς σε πραγματικό χρόνο. Νόμισμα USD

Πληροφορίες Murad (MURAD) Murad is a Solana meme coin, currently listed on three centralized exchanges (CEXs). Despite being just two weeks old, our story is already legendary. The Murad token was originally deployed by a developer who airdropped 12% of the supply to Murad himself—one of the biggest influencers in the meme coin community. However, the dev later rugged the project, causing the market cap to plummet from $35M to almost zero within hours. But we refused to let the story end there. The community took over, driven by strong conviction and great energy. We believe in Murad, and together, we are building something truly special. This is just the beginning. We will flip everything! Επίσημη ιστοσελίδα: https://murad-cto.com Αγοράστε MURAD τώρα!

Murad (MURAD) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για Murad (MURAD), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 490.03K $ 490.03K $ 490.03K Συνολική προμήθεια: $ 999.76M $ 999.76M $ 999.76M Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 999.76M $ 999.76M $ 999.76M FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 490.03K $ 490.03K $ 490.03K Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 0.00108684 $ 0.00108684 $ 0.00108684 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0.00012986 $ 0.00012986 $ 0.00012986 Τρέχουσα τιμή: $ 0.00048665 $ 0.00048665 $ 0.00048665 Μάθετε περισσότερα για την τιμή Murad (MURAD)

Tokenomics Murad (MURAD): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του Murad (MURAD) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός MURAD token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα MURAD token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του MURAD, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του MURAD token!

Πρόβλεψη Τιμής MURAD Θέλετε να μάθετε πού μπορεί να κατευθυνθεί το MURAD; Η σελίδα μας για την πρόβλεψη των τιμών του MURAD συνδυάζει το κλίμα της αγοράς, τις ιστορικές τάσεις και τους τεχνικούς δείκτες για να παρέχει μια μελλοντική άποψη.

