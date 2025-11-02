Mintra (MINT) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: Κατώτ. 24H $ 0.00006939 Υψηλ. 24H $ 0.00007768 Υψηλή συνέχεια $ 0.00898646 Χαμηλότερη τιμή $ 0.00006865 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) +0.02% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) +8.24% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -25.68%

Mintra (MINT) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00007546. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές MINT μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.00006939 και ενός υψηλού $ 0.00007768, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του MINT είναι $ 0.00898646, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00006865.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το MINT έχει αλλάξει κατά +0.02% την τελευταία ώρα, +8.24% τις τελευταίες 24 ώρες και -25.68% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Mintra (MINT) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 179.54K Όγκος (24 ώρες) -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 179.54K Προμήθεια Κυκλοφορίας 2.38B Συνολικός Όγκος 2,378,194,230.391

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Mintra είναι $ 179.54K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του MINT είναι 2.38B, με συνολική προσφορά 2378194230.391. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 179.54K