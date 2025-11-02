Memory (MEM) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0.03535613 $ 0.03535613 $ 0.03535613 Κατώτ. 24H $ 0.03609564 $ 0.03609564 $ 0.03609564 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0.03535613$ 0.03535613 $ 0.03535613 Υψηλ. 24H $ 0.03609564$ 0.03609564 $ 0.03609564 Υψηλή συνέχεια $ 0.120607$ 0.120607 $ 0.120607 Χαμηλότερη τιμή $ 0.03379895$ 0.03379895 $ 0.03379895 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -0.94% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -0.77% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -5.60% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -5.60%

Memory (MEM) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.03539172. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές MEM μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.03535613 και ενός υψηλού $ 0.03609564, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του MEM είναι $ 0.120607, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.03379895.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το MEM έχει αλλάξει κατά -0.94% την τελευταία ώρα, -0.77% τις τελευταίες 24 ώρες και -5.60% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Memory (MEM) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 2.66M$ 2.66M $ 2.66M Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 35.39M$ 35.39M $ 35.39M Προμήθεια Κυκλοφορίας 75.07M 75.07M 75.07M Συνολικός Όγκος 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Memory είναι $ 2.66M, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του MEM είναι 75.07M, με συνολική προσφορά 1000000000.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 35.39M