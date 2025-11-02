MEDXT (MEDXT) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: Κατώτ. 24H $ 0.00152387 Υψηλ. 24H $ 0.00154166 Υψηλή συνέχεια $ 0.00342141 Χαμηλότερη τιμή $ 0 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -- Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) +0.37% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +24.55%

MEDXT (MEDXT) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00153178. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές MEDXT μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.00152387 και ενός υψηλού $ 0.00154166, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του MEDXT είναι $ 0.00342141, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το MEDXT έχει αλλάξει κατά -- την τελευταία ώρα, +0.37% τις τελευταίες 24 ώρες και +24.55% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

MEDXT (MEDXT) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 31.95M Όγκος (24 ώρες) -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 38.29M Προμήθεια Κυκλοφορίας 20.86B Συνολικός Όγκος 24,997,400,000.0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του MEDXT είναι $ 31.95M, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του MEDXT είναι 20.86B, με συνολική προσφορά 24997400000.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 38.29M