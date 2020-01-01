Maxi PayFi Strategy Token (MPST) Tokenomics
Huma is the first PayFi network and a pioneer in the rapidly growing PayFi ecosystem. It enables global payment institutions to settle payments 24/7 using stablecoins and on-chain liquidity, bringing speed, transparency, and efficiency to traditionally slow financial infrastructure. Backed by strategic partners, including Solana, Circle, Stellar Development Foundation (SDF), Galaxy Digital, and others, Huma has processed over $3.8 billion in transaction volume and delivered double-digit real-world yield to its LPs.
The Huma Protocol is offered in two forms:
Huma (Permissionless) – Launched in April 2025, this version is open to all, allowing retail investors to participate in Huma pools and join the broader PayFi movement.
Huma Institutional – A permissioned service tailored for institutional investors, offering access to curated, receivables-backed credit opportunities within a regulated framework.
Maxi PayFi Strategy Token (MPST) Tokenomics & ανάλυση τιμών
Tokenomics Maxi PayFi Strategy Token (MPST): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης
Η κατανόηση των tokenomics του Maxi PayFi Strategy Token (MPST) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του.
Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους:
Συνολική προμήθεια:
Ο μέγιστος αριθμός MPST token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ.
Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ:
Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια.
Μέγιστη παροχή:
Το σκληρό όριο για το πόσα MPST token μπορούν να υπάρχουν συνολικά.
FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση):
Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία.
Ποσοστό πληθωρισμού:
Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών.
Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές;
Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα.
Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών.
Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου.
Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης.
Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του MPST, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του MPST token!
Αποποίηση ευθυνών
Τα δεδομένα Tokenomics σε αυτήν τη σελίδα προέρχονται από πηγές τρίτων. Το MEXC δεν εγγυάται την ακρίβειά τους. Παρακαλείστε να διεξάγετε ενδελεχή έρευνα πριν επενδύσετε.