Mashida (MSHD) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0.01381485 $ 0.01381485 $ 0.01381485 Κατώτ. 24H $ 0.01439498 $ 0.01439498 $ 0.01439498 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0.01381485$ 0.01381485 $ 0.01381485 Υψηλ. 24H $ 0.01439498$ 0.01439498 $ 0.01439498 Υψηλή συνέχεια $ 0.02299756$ 0.02299756 $ 0.02299756 Χαμηλότερη τιμή $ 0.0057113$ 0.0057113 $ 0.0057113 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) +0.08% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -0.39% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -17.17% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -17.17%

Mashida (MSHD) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.01395159. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές MSHD μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.01381485 και ενός υψηλού $ 0.01439498, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του MSHD είναι $ 0.02299756, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.0057113.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το MSHD έχει αλλάξει κατά +0.08% την τελευταία ώρα, -0.39% τις τελευταίες 24 ώρες και -17.17% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Mashida (MSHD) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 140.64M$ 140.64M $ 140.64M Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 140.64M$ 140.64M $ 140.64M Προμήθεια Κυκλοφορίας 10.00B 10.00B 10.00B Συνολικός Όγκος 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Mashida είναι $ 140.64M, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του MSHD είναι 10.00B, με συνολική προσφορά 10000000000.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 140.64M