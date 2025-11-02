Mantis (SN123) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 3.42 $ 3.42 $ 3.42 Κατώτ. 24H $ 3.68 $ 3.68 $ 3.68 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 3.42$ 3.42 $ 3.42 Υψηλ. 24H $ 3.68$ 3.68 $ 3.68 Υψηλή συνέχεια $ 7.36$ 7.36 $ 7.36 Χαμηλότερη τιμή $ 1.84$ 1.84 $ 1.84 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -0.59% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -3.99% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +1.45% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +1.45%

Mantis (SN123) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $3.43. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές SN123 μεταξύ ενός χαμηλού $ 3.42 και ενός υψηλού $ 3.68, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του SN123 είναι $ 7.36, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 1.84.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το SN123 έχει αλλάξει κατά -0.59% την τελευταία ώρα, -3.99% τις τελευταίες 24 ώρες και +1.45% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Mantis (SN123) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 5.94M$ 5.94M $ 5.94M Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 5.94M$ 5.94M $ 5.94M Προμήθεια Κυκλοφορίας 1.73M 1.73M 1.73M Συνολικός Όγκος 1,728,044.116996202 1,728,044.116996202 1,728,044.116996202

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Mantis είναι $ 5.94M, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του SN123 είναι 1.73M, με συνολική προσφορά 1728044.116996202. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 5.94M