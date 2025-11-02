Lumpy (LUMPY) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0 $ 0 $ 0 Κατώτ. 24H $ 0 $ 0 $ 0 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλή συνέχεια $ 0$ 0 $ 0 Χαμηλότερη τιμή $ 0$ 0 $ 0 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -0.15% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) +0.17% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -1.70% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -1.70%

Lumpy (LUMPY) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι --. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές LUMPY μεταξύ ενός χαμηλού $ 0 και ενός υψηλού $ 0, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του LUMPY είναι $ 0, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το LUMPY έχει αλλάξει κατά -0.15% την τελευταία ώρα, +0.17% τις τελευταίες 24 ώρες και -1.70% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Lumpy (LUMPY) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 200.00K$ 200.00K $ 200.00K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 200.00K$ 200.00K $ 200.00K Προμήθεια Κυκλοφορίας 963.82M 963.82M 963.82M Συνολικός Όγκος 963,815,039.5394627 963,815,039.5394627 963,815,039.5394627

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Lumpy είναι $ 200.00K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του LUMPY είναι 963.82M, με συνολική προσφορά 963815039.5394627. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 200.00K