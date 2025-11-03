ΑνταλλαγήDEX+
Αγορά κρυπτοΑγορέςSpotFutures500XEarnΕκδηλώσεις
Περισσότερα
Blue Chip Blitz
Η σημερινή ζωντανή τιμή xMoney είναι 0.0479 USD. Παρακολουθήστε σε πραγματικό χρόνο XMN σε USD ενημερώσεις τιμών, ζωντανά διαγράμματα, κεφαλαιοποίηση αγοράς, 24ωρο όγκο και πολλά άλλα. Εξερευνήστε την τάση τιμής XMN εύκολα στη MEXC τώρα.Η σημερινή ζωντανή τιμή xMoney είναι 0.0479 USD. Παρακολουθήστε σε πραγματικό χρόνο XMN σε USD ενημερώσεις τιμών, ζωντανά διαγράμματα, κεφαλαιοποίηση αγοράς, 24ωρο όγκο και πολλά άλλα. Εξερευνήστε την τάση τιμής XMN εύκολα στη MEXC τώρα.

Περισσότερα για το XMN

Πληροφορίες Τιμής XMN

Τι είναι το XMN

Whitepaper XMN

Επίσημος Ιστότοπος XMN

Tokenomics XMN

Προβλέψεις Τιμών XMN

Ιστορικό XMN

Οδηγός Αγοράς XMN

Μετατροπέας νομίσματος XMN-σε-Fiat

Spot XMN

Πριν από το άνοιγμα της αγοράς

Earn

Airdrop+

Νέα

Blog

Μάθετε

xMoney Λογότ.

Τιμή xMoney(XMN)

Live Τιμή 1 XMN σε USD

$0.0479
$0.0479$0.0479
+1.59%1D
USD
xMoney (XMN) Ζωντανό Διάγραμμα Τιμών
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-11-03 01:55:31 (UTC+8)

xMoney (XMN) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου:
$ 0.04516
$ 0.04516$ 0.04516
Κατώτ. 24H
$ 0.05728
$ 0.05728$ 0.05728
Υψηλ. 24H

$ 0.04516
$ 0.04516$ 0.04516

$ 0.05728
$ 0.05728$ 0.05728

$ 0.11390037525327498
$ 0.11390037525327498$ 0.11390037525327498

$ 0.019550382433716446
$ 0.019550382433716446$ 0.019550382433716446

-0.05%

+1.59%

-13.71%

-13.71%

xMoney (XMN) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $ 0.0479. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές XMN μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.04516 και ενός υψηλού $ 0.05728, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του XMN είναι $ 0.11390037525327498, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.019550382433716446.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το XMN έχει αλλάξει κατά -0.05% την τελευταία ώρα, +1.59% τις τελευταίες 24 ώρες και -13.71% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

xMoney (XMN) Πληροφορίες αγοράς

No.3699

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 573.01K
$ 573.01K$ 573.01K

$ 479.00M
$ 479.00M$ 479.00M

0.00
0.00 0.00

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

0.00%

SUI

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του xMoney είναι $ 0.00, με 24ωρο όγκο συναλλαγών $ 573.01K. Η κυκλοφορούσα προσφορά του XMN είναι 0.00, με συνολική προσφορά 10000000000. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 479.00M

xMoney (XMN) Ιστορικό τιμών USD

Παρακολουθήστε τις αλλαγές τιμών xMoney για σήμερα, 30 ημέρες, 60 ημέρες και 90 ημέρες:

ΠερίοδοςΑλλαγή (USD)Αλλαγή (%)
Σήμερα$ +0.0007497+1.59%
30 ημέρες$ +0.0429+858.00%
60 Ημέρες$ +0.0429+858.00%
90 Ημέρες$ +0.0429+858.00%
xMoney Αλλαγή τιμής σήμερα

Σήμερα, το XMN κατέγραψε μια αλλαγή $ +0.0007497 (+1.59%), που αντανακλά την τελευταία δραστηριότητά του στην αγορά.

xMoney Αλλαγή τιμής 30 ημερών

Τις τελευταίες 30 ημέρες, η τιμή μετατοπίστηκε κατά $ +0.0429 (+858.00%), καταδεικνύοντας τη βραχυπρόθεσμη απόδοση του token.

xMoney Αλλαγή τιμής 60 ημερών

Με την επέκταση της προβολής σε 60 ημέρες, το XMN άλλαξε κατά $ +0.0429 (+858.00%), δίνοντας μια ευρύτερη προοπτική για την απόδοσή του.

xMoney Αλλαγή τιμής 90 ημερών

Εξετάζοντας την τάση των 90 ημερών, η τιμή μετακινήθηκε κατά $ +0.0429 (+858.00%), προσφέροντας πληροφορίες για τη μακροπρόθεσμη πορεία του token.

Θέλετε να ξεκλειδώσετε το ιστορικό τιμών όλων των εποχών και τις κινήσεις των τιμών του xMoney (XMN);

Ελέγξτε τώρα τη xMoney σελίδα Ιστορικό τιμών.

Τι είναι xMoney (XMN)

xMoney (XMN) is a MiCA-compliant multi-functional token designed to bridge traditional finance with blockchain innovation. XMN is embedded directly into xMoney’s licensed and regulated payment infrastructure, enabling merchants and consumers to transact with speed, trust, and regulatory clarity. xMoney provides a unified ecosystem of fiat and crypto payments, card issuing, stablecoin settlement, and on/off-ramp solutions. By integrating XMN as the core utility token, the platform delivers tangible benefits to both merchants and users. Merchants can access lower transaction fees, loyalty-embedded payments, and token-based settlement options, while consumers earn rewards and participate in governance. Unlike most utility tokens, XMN has real-world adoption from day one. It is integrated into xMoney’s regulated payment gateway and services already used by businesses across Europe. Its design follows the EU’s MiCA framework, ensuring compliance and transparency, and establishing credibility with exchanges, institutions, and merchants worldwide.

xMoney είναι διαθέσιμο στο MEXC, παρέχοντας σας την ευκολία να αγοράσετε, να διακρατήσετε, να μεταφέρετε και να κάνετε staking το token απευθείας στην πλατφόρμα μας. Είτε είστε έμπειρος επενδυτής είτε αρχάριος στον κόσμο των κρυπτονομισμάτων, η MEXC προσφέρει μια φιλική προς το χρήστη διεπαφή και μια ποικιλία εργαλείων για την αποτελεσματική διαχείριση των xMoneyεπενδύσεών σας. Για πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με αυτό το token, σας προσκαλούμε να επισκεφτείτε τη σελίδα εισαγωγής ψηφιακών περ. στοιχείων.

Επιπλέον, μπορείτε να:
- ΕλέγξετεXMN τη διαθεσιμότητα Staking για να δείτε πώς μπορείτε να κερδίσετε επιβραβεύσεις με τις συμμετοχές σας.
- Διαβάστε κριτικές και αναλυτικά στοιχεία στοxMoney ιστολόγιό μας για να ενημερώνεστε για τις πιο πρόσφατες τάσεις της αγοράς και τις γνώσεις των ειδικών.

Οι ολοκληρωμένοι πόροι μας έχουν σχεδιαστεί για να κάνουν την εμπειρία αγοράς σας xMoney ομαλή και ενημερωμένη, διασφαλίζοντας ότι έχετε όλα τα εργαλεία και τις γνώσεις που χρειάζεστε για να επενδύσετε με αυτοπεποίθηση.

xMoney Πρόβλεψη τιμής (USD)

Πόσο θα αξίζει το xMoney (XMN) σε USD αύριο, την επόμενη εβδομάδα ή τον επόμενο μήνα; Πόσο θα μπορούσαν να αποτιμηθούν τα περιουσιακά σας στοιχεία xMoney (XMN) το 2025, 2026, 2027, 2028 - ή ακόμη και σε 10 ή 20 χρόνια από τώρα; Χρησιμοποιήστε το εργαλείο πρόβλεψης τιμών μας για να εξερευνήσετε τόσο βραχυπρόθεσμες όσο και μακροπρόθεσμες προβλέψεις για το xMoney.

Ελέγξτε την xMoney πρόβλεψη τιμής τώρα!

xMoney (XMN) Tokenomics

Η κατανόηση των tokenomics του xMoney (XMN) μπορεί να προσφέρει βαθύτερη κατανόηση της μακροπρόθεσμης αξίας και των δυνατοτήτων ανάπτυξής του. Από τον τρόπο με τον οποίο διανέμονται τα token μέχρι τον τρόπο διαχείρισης της προσφοράς, τα tokenomics αποκαλύπτουν τη βασική δομή της οικονομίας ενός έργου. Μάθετε τα εκτεταμένα tokenomics του XMN token τώρα!

Πώς να αγοράσετε xMoney (XMN)

Ψάχνετε για πώς να αγοράσετε xMoney? Η διαδικασία είναι απλή και χωρίς προβλήματα! Μπορείτε να αγοράσετε εύκολα xMoney στη MEXC ακολουθώντας τον οδηγό μας βήμα-βήμα για το πώς να αγοράσετε. Σας παρέχουμε λεπτομερείς οδηγίες και εκπαιδευτικά βίντεο, που δείχνουν πώς να εγγραφείτε στη MEXC και να χρησιμοποιείτε τις διάφορες βολικές διαθέσιμες επιλογές πληρωμής.

XMN σε Τοπικά Νομίσματα

1 xMoney(XMN) σε VND
1,260.4885
1 xMoney(XMN) σε AUD
A$0.072808
1 xMoney(XMN) σε GBP
0.036404
1 xMoney(XMN) σε EUR
0.041194
1 xMoney(XMN) σε USD
$0.0479
1 xMoney(XMN) σε MYR
RM0.200701
1 xMoney(XMN) σε TRY
2.0118
1 xMoney(XMN) σε JPY
¥7.3287
1 xMoney(XMN) σε ARS
ARS$68.723088
1 xMoney(XMN) σε RUB
3.850681
1 xMoney(XMN) σε INR
4.252083
1 xMoney(XMN) σε IDR
Rp798.333014
1 xMoney(XMN) σε PHP
2.811251
1 xMoney(XMN) σε EGP
￡E.2.2513
1 xMoney(XMN) σε BRL
R$0.257223
1 xMoney(XMN) σε CAD
C$0.06706
1 xMoney(XMN) σε BDT
5.837094
1 xMoney(XMN) σε NGN
69.219332
1 xMoney(XMN) σε COP
$184.230585
1 xMoney(XMN) σε ZAR
R.0.832023
1 xMoney(XMN) σε UAH
2.001741
1 xMoney(XMN) σε TZS
T.Sh.117.401942
1 xMoney(XMN) σε VES
Bs10.5859
1 xMoney(XMN) σε CLP
$45.026
1 xMoney(XMN) σε PKR
Rs13.52696
1 xMoney(XMN) σε KZT
25.290242
1 xMoney(XMN) σε THB
฿1.543338
1 xMoney(XMN) σε TWD
NT$1.474841
1 xMoney(XMN) σε AED
د.إ0.175793
1 xMoney(XMN) σε CHF
Fr0.03832
1 xMoney(XMN) σε HKD
HK$0.372183
1 xMoney(XMN) σε AMD
֏18.268102
1 xMoney(XMN) σε MAD
.د.م0.442117
1 xMoney(XMN) σε MXN
$0.889024
1 xMoney(XMN) σε SAR
ريال0.179625
1 xMoney(XMN) σε ETB
Br7.358877
1 xMoney(XMN) σε KES
KSh6.171436
1 xMoney(XMN) σε JOD
د.أ0.0339611
1 xMoney(XMN) σε PLN
0.176272
1 xMoney(XMN) σε RON
лв0.211239
1 xMoney(XMN) σε SEK
kr0.454571
1 xMoney(XMN) σε BGN
лв0.080951
1 xMoney(XMN) σε HUF
Ft16.009138
1 xMoney(XMN) σε CZK
1.010211
1 xMoney(XMN) σε KWD
د.ك0.0146095
1 xMoney(XMN) σε ILS
0.155675
1 xMoney(XMN) σε BOB
Bs0.330031
1 xMoney(XMN) σε AZN
0.08143
1 xMoney(XMN) σε TJS
SM0.439722
1 xMoney(XMN) σε GEL
0.129809
1 xMoney(XMN) σε AOA
Kz43.904661
1 xMoney(XMN) σε BHD
.د.ب0.0179625
1 xMoney(XMN) σε BMD
$0.0479
1 xMoney(XMN) σε DKK
kr0.309913
1 xMoney(XMN) σε HNL
L1.255938
1 xMoney(XMN) σε MUR
2.190946
1 xMoney(XMN) σε NAD
$0.828191
1 xMoney(XMN) σε NOK
kr0.484748
1 xMoney(XMN) σε NZD
$0.083346
1 xMoney(XMN) σε PAB
B/.0.0479
1 xMoney(XMN) σε PGK
K0.20118
1 xMoney(XMN) σε QAR
ر.ق0.173877
1 xMoney(XMN) σε RSD
дин.4.840774
1 xMoney(XMN) σε UZS
soʻm570.238004
1 xMoney(XMN) σε ALL
L3.999171
1 xMoney(XMN) σε ANG
ƒ0.085741
1 xMoney(XMN) σε AWG
ƒ0.085741
1 xMoney(XMN) σε BBD
$0.0958
1 xMoney(XMN) σε BAM
KM0.080472
1 xMoney(XMN) σε BIF
Fr140.0117
1 xMoney(XMN) σε BND
$0.061791
1 xMoney(XMN) σε BSD
$0.0479
1 xMoney(XMN) σε JMD
$7.666395
1 xMoney(XMN) σε KHR
191.6
1 xMoney(XMN) σε KMF
Fr20.4054
1 xMoney(XMN) σε LAK
1,041.304327
1 xMoney(XMN) σε LKR
රු14.541482
1 xMoney(XMN) σε MDL
L0.812863
1 xMoney(XMN) σε MGA
Ar214.79797
1 xMoney(XMN) σε MOP
P0.382242
1 xMoney(XMN) σε MVR
0.73287
1 xMoney(XMN) σε MWK
MK82.87179
1 xMoney(XMN) σε MZN
MT3.06081
1 xMoney(XMN) σε NPR
रु6.774976
1 xMoney(XMN) σε PYG
337.3118
1 xMoney(XMN) σε RWF
Fr69.4071
1 xMoney(XMN) σε SBD
$0.394217
1 xMoney(XMN) σε SCR
0.701256
1 xMoney(XMN) σε SRD
$1.84415
1 xMoney(XMN) σε SVC
$0.417688
1 xMoney(XMN) σε SZL
L0.828191
1 xMoney(XMN) σε TMT
m0.16765
1 xMoney(XMN) σε TND
د.ت0.1410176
1 xMoney(XMN) σε TTD
$0.323325
1 xMoney(XMN) σε UGX
Sh166.3088
1 xMoney(XMN) σε XAF
Fr27.0635
1 xMoney(XMN) σε XCD
$0.12933
1 xMoney(XMN) σε XOF
Fr27.0635
1 xMoney(XMN) σε XPF
Fr4.8858
1 xMoney(XMN) σε BWP
P0.641381
1 xMoney(XMN) σε BZD
$0.0958
1 xMoney(XMN) σε CVE
$4.552895
1 xMoney(XMN) σε DJF
Fr8.4783
1 xMoney(XMN) σε DOP
$3.068474
1 xMoney(XMN) σε DZD
د.ج6.225563
1 xMoney(XMN) σε FJD
$0.109691
1 xMoney(XMN) σε GNF
Fr412.898
1 xMoney(XMN) σε GTQ
Q0.365956
1 xMoney(XMN) σε GYD
$9.993377
1 xMoney(XMN) σε ISK
kr5.9396

xMoney Πόρος

Για μια πιο εις βάθος κατανόηση του xMoney, εξετάστε το ενδεχόμενο να εξερευνήσετε πρόσθετους πόρους όπως τη λευκή βίβλο, την επίσημη ιστοσελίδα και άλλες δημοσιεύσεις:

Whitepaper
Επίσημος Ιστότοπος xMoney
Αποκλεισμός του Explorer

Πολλοί ρωτούν επίσης: Άλλες ερωτήσεις σχετικά με xMoney

Πόσο αξίζει το xMoney (XMN) σήμερα;
Η ζωντανή τιμή XMN στο USD είναι 0.0479 USD, ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο με τα τελευταία δεδομένα της αγοράς.
Ποια είναι η τρέχουσα τιμή XMN σε USD;
Η τρέχουσα τιμή του XMN σε USD είναι $ 0.0479. Ελέγξτε τον μετατροπέα MEXC για ακριβή μετατροπή token.
Ποια είναι η κεφαλαιοποίηση της αγοράς του xMoney;
Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς για το XMN είναι $ 0.00 USD. . Κεφαλαιοποίηση αγοράς = τρέχουσα τιμή × κυκλοφορούσα προσφορά. Δείχνει τη συνολική αγοραία αξία και την κατάταξη του token.
Ποιος είναι ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του XMN;
Ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του XMN είναι 0.00 USD.
Ποια ήταν η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATH) του XMN;
Το XMN πέτυχε τιμή ATH ύψους 0.11390037525327498 USD.
Ποια ήταν η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATL) του XMN;
Το XMN είχε τιμή ATL ύψους 0.019550382433716446 USD.
Ποιος είναι ο όγκος συναλλαγών του XMN;
Ο ζωντανός 24ωρος όγκος συναλλαγών για το XMN είναι $ 573.01K USD.
Θα ανέβει το XMN υψηλότερα φέτος;
Το XMN μπορεί να αυξηθεί φέτος ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς και τις εξελίξεις του έργου. Ελέγξτε την XMN πρόβλεψη τιμής για μια πιο εμπεριστατωμένη ανάλυση.
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-11-03 01:55:31 (UTC+8)

xMoney (XMN) Σημαντικές ενημερώσεις του κλάδου

Ώρα (UTC+8)ΤύποςΠληροφορίες
11-02 15:42:00Ενημερώσεις κλάδου
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Ενημερώσεις κλάδου
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Ενημερώσεις κλάδου
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Ενημερώσεις κλάδου
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Ενημερώσεις κλάδου
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Ενημερώσεις κλάδου
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Δημοφιλή νέα

Γιατί Τόσοι Πολλοί Άνθρωποι Συνεχίζουν Να Χάνουν Χρήματα Σε Μια Ανοδική Πορεία;

October 6, 2025

Η Άνοδος των Δικτύων Bitcoin Layer 2: Κατανοώντας την Τεχνολογία που Μετασχηματίζει το Μέλλον του Bitcoin το 2025

October 6, 2025

Altcoins το 2025: Όταν το TOTAL3 φτάνει σε νέα υψηλά αλλά το χαρτοφυλάκιό σας δεν κινείται

October 5, 2025
Προβολή Περισσότερων

Αποποίηση ευθυνών

Οι τιμές των κρυπτονομισμάτων υπόκεινται σε υψηλ. κινδύνους της αγοράς και μεταβλητότητα τιμής. Θα πρέπει να επενδύετε σε έργα και προϊόντα με τα οποία είστε εξοικειωμένοι και να κατανοείτε τους κινδύνους που εμπεριέχονται. Θα πρέπει να εξετάζετε προσεκτικά την επενδυτική σας εμπειρία, την οικονομική σας κατάσταση, τους επενδυτικούς στόχους και την ανοχή ρίσκου και να συμβουλεύεστε έναν ανεξάρτητο οικονομικό σύμβουλο πριν κάνετε οποιαδήποτε επένδυση. Αυτό το υλικό δεν πρέπει να ερμηνεύεται ως οικονομική συμβουλή. Η προηγούμενη απόδοση δεν αποτελεί αξιόπιστο δείκτη μελλοντικής απόδοσης. Η αξία της επένδυσής σας μπορεί να μειωθεί όσο και να αυξηθεί και ενδέχεται να μην λάβετε πίσω το ποσό που επενδύσατε. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις επενδυτικές σας αποφάσεις. Η MEXC δεν ευθύνεται για τυχόν απώλειες που μπορεί να υποστείτε. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στους Όρους Χρήσης και την Προειδοποίηση Κινδύνου. Λάβετε επίσης υπόψη ότι τα δεδομένα που σχετίζονται με το προαναφερθέν κρυπτονόμισμα που παρουσιάζονται εδώ (όπως η τρέχουσα ζωντανή τιμή του) βασίζονται σε πηγές τρίτων. Σας παρουσιάζονται "ως έχουν" και μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς, χωρίς καμία αντιπροσώπευση ή εγγύηση. Οι σύνδεσμοι που παρέχονται σε ιστότοπους τρίτων δεν υπόκεινται επίσης στον έλεγχο της MEXC. Η MEXC δεν ευθύνεται για την αξιοπιστία και την ακρίβεια τέτοιων τοποθεσιών τρίτων και του περιεχομένου τους.

Υπολογιστής XMN-σε-USD

Ποσό

XMN
XMN
USD
USD

1 XMN = 0.0479 USD

Συναλλαγή XMN

XMN/USDT
$0.0479
$0.0479$0.0479
+1.59%

Συμμετοχή στη MEXC Σήμερα

-- Αμοιβή Ειδικού Διαπραγματευτή, --Αμοιβή Λήπτη Spot
-- Αμοιβή Ειδικού Διαπραγματευτή Futures, -- Αμοιβή Λήπτη Futures

ΔΗΜ.

Οι τρέχουσες τάσεις των κρυπτονομισμάτων που κερδίζουν σημαντική προσοχή στην αγορά

Bitcoin Λογότ.

Bitcoin

BTC

$110,108.39
$110,108.39$110,108.39

0.00%

Ethereum Λογότ.

Ethereum

ETH

$3,855.22
$3,855.22$3,855.22

+0.05%

PayAI Network Λογότ.

PayAI Network

PAYAI

$0.02744
$0.02744$0.02744

+4.29%

Solana Λογότ.

Solana

SOL

$184.02
$184.02$184.02

+0.13%

Aster Λογότ.

Aster

ASTER

$1.2100
$1.2100$1.2100

-4.11%

ΜΕΓΙΣΤΟΣ Όγκος

Τα κρυπτονομίσματα με τον υψηλότερο όγκο συναλλαγών

Bitcoin Λογότ.

Bitcoin

BTC

$110,108.39
$110,108.39$110,108.39

0.00%

Ethereum Λογότ.

Ethereum

ETH

$3,855.22
$3,855.22$3,855.22

+0.05%

Solana Λογότ.

Solana

SOL

$184.02
$184.02$184.02

+0.13%

DASH Λογότ.

DASH

DASH

$89.02
$89.02$89.02

+0.47%

XRP Λογότ.

XRP

XRP

$2.4970
$2.4970$2.4970

-0.11%

Προστέθηκε πρόσφατα

Τα κρυπτονομίσματα που καταχωρίστηκαν πρόσφατα και είναι διαθέσιμα για συναλλαγές

TeaFi Λογότ.

TeaFi

TEAFI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Λογότ.

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

NXT Protocol Λογότ.

NXT Protocol

NXT

$0.0782
$0.0782$0.0782

+56.40%

Credia Layer Λογότ.

Credia Layer

CRED

$0.05513
$0.05513$0.05513

+175.65%

Audiera Λογότ.

Audiera

BEAT

$0.08505
$0.08505$0.08505

+2.95%

Κορυφ. κερδισμ.

Οι μεγαλύτερες σημερινές άνοδοι των κρύπτο

DGGO Λογότ.

DGGO

DGGO

$0.000001044
$0.000001044$0.000001044

+770.00%

LuckyMeme Λογότ.

LuckyMeme

LUCKY

$0.000000002760
$0.000000002760$0.000000002760

+534.48%

Ant Token Λογότ.

Ant Token

ANTY

$0.0000964
$0.0000964$0.0000964

+282.53%

WhisperFi Λογότ.

WhisperFi

WISP

$0.02500
$0.02500$0.02500

+212.50%

NXT Protocol Λογότ.

NXT Protocol

NXT

$0.0782
$0.0782$0.0782

+56.40%