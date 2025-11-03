Τι είναι xMoney (XMN)

xMoney (XMN) is a MiCA-compliant multi-functional token designed to bridge traditional finance with blockchain innovation. XMN is embedded directly into xMoney's licensed and regulated payment infrastructure, enabling merchants and consumers to transact with speed, trust, and regulatory clarity. xMoney provides a unified ecosystem of fiat and crypto payments, card issuing, stablecoin settlement, and on/off-ramp solutions. By integrating XMN as the core utility token, the platform delivers tangible benefits to both merchants and users. Merchants can access lower transaction fees, loyalty-embedded payments, and token-based settlement options, while consumers earn rewards and participate in governance. Unlike most utility tokens, XMN has real-world adoption from day one. It is integrated into xMoney's regulated payment gateway and services already used by businesses across Europe. Its design follows the EU's MiCA framework, ensuring compliance and transparency, and establishing credibility with exchanges, institutions, and merchants worldwide.

Πόσο θα αξίζει το xMoney (XMN) σε USD αύριο, την επόμενη εβδομάδα ή τον επόμενο μήνα; Πόσο θα μπορούσαν να αποτιμηθούν τα περιουσιακά σας στοιχεία xMoney (XMN) το 2025, 2026, 2027, 2028 - ή ακόμη και σε 10 ή 20 χρόνια από τώρα; Χρησιμοποιήστε το εργαλείο πρόβλεψης τιμών μας για να εξερευνήσετε τόσο βραχυπρόθεσμες όσο και μακροπρόθεσμες προβλέψεις για το xMoney.

xMoney (XMN) Tokenomics

Η κατανόηση των tokenomics του xMoney (XMN) μπορεί να προσφέρει βαθύτερη κατανόηση της μακροπρόθεσμης αξίας και των δυνατοτήτων ανάπτυξής του. Από τον τρόπο με τον οποίο διανέμονται τα token μέχρι τον τρόπο διαχείρισης της προσφοράς, τα tokenomics αποκαλύπτουν τη βασική δομή της οικονομίας ενός έργου. Μάθετε τα εκτεταμένα tokenomics του XMN token τώρα!

Πολλοί ρωτούν επίσης: Άλλες ερωτήσεις σχετικά με xMoney Πόσο αξίζει το xMoney (XMN) σήμερα; Η ζωντανή τιμή XMN στο USD είναι 0.0479 USD , ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο με τα τελευταία δεδομένα της αγοράς. Ποια είναι η τρέχουσα τιμή XMN σε USD; $ 0.0479 . Ελέγξτε τον Η τρέχουσα τιμή του XMN σε USD είναι. Ελέγξτε τον μετατροπέα MEXC για ακριβή μετατροπή token. Ποια είναι η κεφαλαιοποίηση της αγοράς του xMoney; Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς για το XMN είναι $ 0.00 USD . . Κεφαλαιοποίηση αγοράς = τρέχουσα τιμή × κυκλοφορούσα προσφορά. Δείχνει τη συνολική αγοραία αξία και την κατάταξη του token. Ποιος είναι ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του XMN; Ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του XMN είναι 0.00 USD . Ποια ήταν η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATH) του XMN; Το XMN πέτυχε τιμή ATH ύψους 0.11390037525327498 USD . Ποια ήταν η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATL) του XMN; Το XMN είχε τιμή ATL ύψους 0.019550382433716446 USD . Ποιος είναι ο όγκος συναλλαγών του XMN; Ο ζωντανός 24ωρος όγκος συναλλαγών για το XMN είναι $ 573.01K USD . Θα ανέβει το XMN υψηλότερα φέτος; Το XMN μπορεί να αυξηθεί φέτος ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς και τις εξελίξεις του έργου. Ελέγξτε την XMN πρόβλεψη τιμής για μια πιο εμπεριστατωμένη ανάλυση.

xMoney (XMN) Σημαντικές ενημερώσεις του κλάδου

