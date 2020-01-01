Level (LVL) Tokenomics Ανακαλύψτε σημαντικές πληροφορίες για το Level (LVL), συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς token, του μοντέλου διανομής και των δεδομένων της αγοράς σε πραγματικό χρόνο. Νόμισμα USD

Πληροφορίες Level (LVL) Level Finance is a decentralized perpetual exchange on the BNB Chain focused on delivering highly effective risk management along with first of a kind liquidity solution using original code designed from the ground up. Level's architecture facilitates direct market access to programmatic pools of liquidity, enabling capital-efficient hedging with near-zero market impact for traders looking to protect their gains while seamlessly creating a yield-bearing instrument for asset owners looking to earn passive income on their crypto holdings. Επίσημη ιστοσελίδα: https://app.level.finance/ Αγοράστε LVL τώρα!

Level (LVL) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για Level (LVL), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 204.80K $ 204.80K $ 204.80K Συνολική προμήθεια: $ 26.83M $ 26.83M $ 26.83M Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 17.41M $ 17.41M $ 17.41M FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 315.59K $ 315.59K $ 315.59K Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 11.03 $ 11.03 $ 11.03 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0.01090393 $ 0.01090393 $ 0.01090393 Τρέχουσα τιμή: $ 0.01176463 $ 0.01176463 $ 0.01176463 Μάθετε περισσότερα για την τιμή Level (LVL)

Tokenomics Level (LVL): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του Level (LVL) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός LVL token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα LVL token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του LVL, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του LVL token!

Πρόβλεψη Τιμής LVL Θέλετε να μάθετε πού μπορεί να κατευθυνθεί το LVL; Η σελίδα μας για την πρόβλεψη των τιμών του LVL συνδυάζει το κλίμα της αγοράς, τις ιστορικές τάσεις και τους τεχνικούς δείκτες για να παρέχει μια μελλοντική άποψη. Δείτε την πρόβλεψη τιμών του LVL Token τώρα!

Γιατί πρέπει να επιλέξετε τη MEXC; Η MEXC είναι ένα από τα κορυφαία ανταλλακτήρια crypto στον κόσμο, το οποίο εμπιστεύονται εκατομμύρια χρήστες παγκοσμίως. Είτε είστε αρχάριος είτε επαγγελματίας, η MEXC είναι ο ευκολότερος τρόπος για να ξεκινήσετε τις συναλλαγές σε crypto. Πάνω από 4.000 ζεύγη συναλλαγών σε αγορές Spot και Futures Οι ταχύτερες καταχωρίσεις token σε όλα τα CEX Νο.1 ρευστότητα στον κλάδο Χαμηλότερες προμήθειες, με υποστήριξη από εξυπηρέτηση πελατών 24/7 100%+ διαφάνεια αποθεμάτων token για τα κεφάλαια των χρηστών Εξαιρετικά χαμηλά εμπόδια εισόδου: αγοράστε crypto με μόλις 1 USDT

Αγοράστε crypto με μόλις 1 USDT : Ο ευκολότερος τρόπος για να ασχοληθείτε με crypto! Αγοράστε τώρα!