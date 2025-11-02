Kurt (KURT) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0 $ 0 $ 0 Κατώτ. 24H $ 0 $ 0 $ 0 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλή συνέχεια $ 0,00522224$ 0,00522224 $ 0,00522224 Χαμηλότερη τιμή $ 0$ 0 $ 0 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -0,35% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) +8,20% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -2,36% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -2,36%

Kurt (KURT) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι --. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές KURT μεταξύ ενός χαμηλού $ 0 και ενός υψηλού $ 0, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του KURT είναι $ 0,00522224, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το KURT έχει αλλάξει κατά -0,35% την τελευταία ώρα, +8,20% τις τελευταίες 24 ώρες και -2,36% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Kurt (KURT) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 266,02K$ 266,02K $ 266,02K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 266,02K$ 266,02K $ 266,02K Προμήθεια Κυκλοφορίας 1,00B 1,00B 1,00B Συνολικός Όγκος 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Kurt είναι $ 266,02K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του KURT είναι 1,00B, με συνολική προσφορά 1000000000.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 266,02K