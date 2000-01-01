Kolytics (KOLT) Tokenomics Ανακαλύψτε σημαντικές πληροφορίες για το Kolytics (KOLT), συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς token, του μοντέλου διανομής και των δεδομένων της αγοράς σε πραγματικό χρόνο. Νόμισμα USD

Πληροφορίες Kolytics (KOLT) Kolytics is a next-generation analytics and copy-trading platform built specifically for the crypto space. By tracking over 2000 individual Key Opinion Leaders (KOLs) and more than 300,000 “calls” to date, Kolytics provides traders and projects with deep, real-time insights into influencer performance, market trends, and token flows. Users can analyze 25+ on-chain KPIs—such as return on investment, profit/loss ratios, and trading volume impact—and then deploy our KOLT-Fire sniper bot to automatically copy high-confidence calls the moment a contract address is published, ensuring early entry before mass adoption. This powerful combination of advanced analytics, real-time alerts, and automated execution removes the guesswork and noise from influencer-driven trading, helping users make data-driven decisions, reduce risk, and maximize returns. Επίσημη ιστοσελίδα: https://kolytics.pro Whitepaper (Λευκή Βίβλος): https://kolytics.gitbook.io Αγοράστε KOLT τώρα!

Kolytics (KOLT) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για Kolytics (KOLT), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 535.24K $ 535.24K $ 535.24K Συνολική προμήθεια: $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 8.00M $ 8.00M $ 8.00M FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 669.05K $ 669.05K $ 669.05K Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 0.241981 $ 0.241981 $ 0.241981 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0.0220526 $ 0.0220526 $ 0.0220526 Τρέχουσα τιμή: $ 0.066946 $ 0.066946 $ 0.066946 Μάθετε περισσότερα για την τιμή Kolytics (KOLT)

Tokenomics Kolytics (KOLT): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του Kolytics (KOLT) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός KOLT token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα KOLT token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του KOLT, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του KOLT token!

