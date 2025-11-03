Koala (KOALA) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0 $ 0 $ 0 Κατώτ. 24H $ 0 $ 0 $ 0 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλή συνέχεια $ 0$ 0 $ 0 Χαμηλότερη τιμή $ 0$ 0 $ 0 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -- Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -0.00% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +0.51% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +0.51%

Koala (KOALA) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι --. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές KOALA μεταξύ ενός χαμηλού $ 0 και ενός υψηλού $ 0, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του KOALA είναι $ 0, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το KOALA έχει αλλάξει κατά -- την τελευταία ώρα, -0.00% τις τελευταίες 24 ώρες και +0.51% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Koala (KOALA) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 39.01K$ 39.01K $ 39.01K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 42.39K$ 42.39K $ 42.39K Προμήθεια Κυκλοφορίας 922.74M 922.74M 922.74M Συνολικός Όγκος 1,002,740,281.910316 1,002,740,281.910316 1,002,740,281.910316

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Koala είναι $ 39.01K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του KOALA είναι 922.74M, με συνολική προσφορά 1002740281.910316. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 42.39K