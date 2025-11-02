ΑνταλλαγήDEX+
Η σημερινή ζωντανή τιμή BluWhale AI είναι 0.01918 USD. Παρακολουθήστε σε πραγματικό χρόνο BLUAI σε USD ενημερώσεις τιμών, ζωντανά διαγράμματα, κεφαλαιοποίηση αγοράς, 24ωρο όγκο και πολλά άλλα. Εξερευνήστε την τάση τιμής BLUAI εύκολα στη MEXC τώρα.

BluWhale AI Λογότ.

Τιμή BluWhale AI(BLUAI)

Live Τιμή 1 BLUAI σε USD

$0.01918
-11.89%1D
USD
BluWhale AI (BLUAI) Ζωντανό Διάγραμμα Τιμών
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-11-02 23:22:54 (UTC+8)

BluWhale AI (BLUAI) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου:
$ 0.01876
Κατώτ. 24H
$ 0.02213
Υψηλ. 24H

$ 0.01876
$ 0.02213
--
--
-1.55%

-11.89%

-39.56%

-39.56%

BluWhale AI (BLUAI) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $ 0.01918. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές BLUAI μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.01876 και ενός υψηλού $ 0.02213, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του BLUAI είναι --, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι --.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το BLUAI έχει αλλάξει κατά -1.55% την τελευταία ώρα, -11.89% τις τελευταίες 24 ώρες και -39.56% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

BluWhale AI (BLUAI) Πληροφορίες αγοράς

--
$ 679.64K
$ 679.64K$ 679.64K

$ 191.80M
$ 191.80M$ 191.80M

--
10,000,000,000
SUI

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του BluWhale AI είναι --, με 24ωρο όγκο συναλλαγών $ 679.64K. Η κυκλοφορούσα προσφορά του BLUAI είναι --, με συνολική προσφορά 10000000000. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 191.80M

BluWhale AI (BLUAI) Ιστορικό τιμών USD

Παρακολουθήστε τις αλλαγές τιμών BluWhale AI για σήμερα, 30 ημέρες, 60 ημέρες και 90 ημέρες:

ΠερίοδοςΑλλαγή (USD)Αλλαγή (%)
Σήμερα$ -0.0025882-11.89%
30 ημέρες$ +0.01418+283.60%
60 Ημέρες$ +0.01418+283.60%
90 Ημέρες$ +0.01418+283.60%
BluWhale AI Αλλαγή τιμής σήμερα

Σήμερα, το BLUAI κατέγραψε μια αλλαγή $ -0.0025882 (-11.89%), που αντανακλά την τελευταία δραστηριότητά του στην αγορά.

BluWhale AI Αλλαγή τιμής 30 ημερών

Τις τελευταίες 30 ημέρες, η τιμή μετατοπίστηκε κατά $ +0.01418 (+283.60%), καταδεικνύοντας τη βραχυπρόθεσμη απόδοση του token.

BluWhale AI Αλλαγή τιμής 60 ημερών

Με την επέκταση της προβολής σε 60 ημέρες, το BLUAI άλλαξε κατά $ +0.01418 (+283.60%), δίνοντας μια ευρύτερη προοπτική για την απόδοσή του.

BluWhale AI Αλλαγή τιμής 90 ημερών

Εξετάζοντας την τάση των 90 ημερών, η τιμή μετακινήθηκε κατά $ +0.01418 (+283.60%), προσφέροντας πληροφορίες για τη μακροπρόθεσμη πορεία του token.

Θέλετε να ξεκλειδώσετε το ιστορικό τιμών όλων των εποχών και τις κινήσεις των τιμών του BluWhale AI (BLUAI);

Ελέγξτε τώρα τη BluWhale AI σελίδα Ιστορικό τιμών.

Τι είναι BluWhale AI (BLUAI)

BluWhale is Web3’s Intelligence Layer that powers smart applications, AI agents and models through resource orchestration leveraging a model context protocol for scaling on-chain. Over the past years, Bluwhale has grown its AI network (two-sided marketplace) to 4780 enterprise accounts and 3,500,000+ unique wallets as well as processed 800M+ wallets into an universal graph structure across 37 chains. While the Graph, OriginTrail and MindNetwork designed similar infrastructure, their scalability for AI is heavily limited by the number and speed of nodes subgraphs can mint and operate.

BluWhale AI είναι διαθέσιμο στο MEXC, παρέχοντας σας την ευκολία να αγοράσετε, να διακρατήσετε, να μεταφέρετε και να κάνετε staking το token απευθείας στην πλατφόρμα μας. Είτε είστε έμπειρος επενδυτής είτε αρχάριος στον κόσμο των κρυπτονομισμάτων, η MEXC προσφέρει μια φιλική προς το χρήστη διεπαφή και μια ποικιλία εργαλείων για την αποτελεσματική διαχείριση των BluWhale AIεπενδύσεών σας. Για πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με αυτό το token, σας προσκαλούμε να επισκεφτείτε τη σελίδα εισαγωγής ψηφιακών περ. στοιχείων.

Επιπλέον, μπορείτε να:
- ΕλέγξετεBLUAI τη διαθεσιμότητα Staking για να δείτε πώς μπορείτε να κερδίσετε επιβραβεύσεις με τις συμμετοχές σας.
- Διαβάστε κριτικές και αναλυτικά στοιχεία στοBluWhale AI ιστολόγιό μας για να ενημερώνεστε για τις πιο πρόσφατες τάσεις της αγοράς και τις γνώσεις των ειδικών.

Οι ολοκληρωμένοι πόροι μας έχουν σχεδιαστεί για να κάνουν την εμπειρία αγοράς σας BluWhale AI ομαλή και ενημερωμένη, διασφαλίζοντας ότι έχετε όλα τα εργαλεία και τις γνώσεις που χρειάζεστε για να επενδύσετε με αυτοπεποίθηση.

BluWhale AI Πρόβλεψη τιμής (USD)

Πόσο θα αξίζει το BluWhale AI (BLUAI) σε USD αύριο, την επόμενη εβδομάδα ή τον επόμενο μήνα; Πόσο θα μπορούσαν να αποτιμηθούν τα περιουσιακά σας στοιχεία BluWhale AI (BLUAI) το 2025, 2026, 2027, 2028 - ή ακόμη και σε 10 ή 20 χρόνια από τώρα; Χρησιμοποιήστε το εργαλείο πρόβλεψης τιμών μας για να εξερευνήσετε τόσο βραχυπρόθεσμες όσο και μακροπρόθεσμες προβλέψεις για το BluWhale AI.

Ελέγξτε την BluWhale AI πρόβλεψη τιμής τώρα!

BluWhale AI (BLUAI) Tokenomics

Η κατανόηση των tokenomics του BluWhale AI (BLUAI) μπορεί να προσφέρει βαθύτερη κατανόηση της μακροπρόθεσμης αξίας και των δυνατοτήτων ανάπτυξής του. Από τον τρόπο με τον οποίο διανέμονται τα token μέχρι τον τρόπο διαχείρισης της προσφοράς, τα tokenomics αποκαλύπτουν τη βασική δομή της οικονομίας ενός έργου. Μάθετε τα εκτεταμένα tokenomics του BLUAI token τώρα!

Πώς να αγοράσετε BluWhale AI (BLUAI)

Ψάχνετε για πώς να αγοράσετε BluWhale AI? Η διαδικασία είναι απλή και χωρίς προβλήματα! Μπορείτε να αγοράσετε εύκολα BluWhale AI στη MEXC ακολουθώντας τον οδηγό μας βήμα-βήμα για το πώς να αγοράσετε. Σας παρέχουμε λεπτομερείς οδηγίες και εκπαιδευτικά βίντεο, που δείχνουν πώς να εγγραφείτε στη MEXC και να χρησιμοποιείτε τις διάφορες βολικές διαθέσιμες επιλογές πληρωμής.

BLUAI σε Τοπικά Νομίσματα

1 BluWhale AI(BLUAI) σε VND
504.7217
1 BluWhale AI(BLUAI) σε AUD
A$0.0291536
1 BluWhale AI(BLUAI) σε GBP
0.0145768
1 BluWhale AI(BLUAI) σε EUR
0.0164948
1 BluWhale AI(BLUAI) σε USD
$0.01918
1 BluWhale AI(BLUAI) σε MYR
RM0.0803642
1 BluWhale AI(BLUAI) σε TRY
0.80556
1 BluWhale AI(BLUAI) σε JPY
¥2.93454
1 BluWhale AI(BLUAI) σε ARS
ARS$27.5179296
1 BluWhale AI(BLUAI) σε RUB
1.5418802
1 BluWhale AI(BLUAI) σε INR
1.7026086
1 BluWhale AI(BLUAI) σε IDR
Rp319.6665388
1 BluWhale AI(BLUAI) σε PHP
1.1256742
1 BluWhale AI(BLUAI) σε EGP
￡E.0.90146
1 BluWhale AI(BLUAI) σε BRL
R$0.1029966
1 BluWhale AI(BLUAI) σε CAD
C$0.026852
1 BluWhale AI(BLUAI) σε BDT
2.3372748
1 BluWhale AI(BLUAI) σε NGN
27.7166344
1 BluWhale AI(BLUAI) σε COP
$73.769157
1 BluWhale AI(BLUAI) σε ZAR
R.0.3331566
1 BluWhale AI(BLUAI) σε UAH
0.8015322
1 BluWhale AI(BLUAI) σε TZS
T.Sh.47.0097964
1 BluWhale AI(BLUAI) σε VES
Bs4.23878
1 BluWhale AI(BLUAI) σε CLP
$18.0292
1 BluWhale AI(BLUAI) σε PKR
Rs5.416432
1 BluWhale AI(BLUAI) σε KZT
10.1266564
1 BluWhale AI(BLUAI) σε THB
฿0.6179796
1 BluWhale AI(BLUAI) σε TWD
NT$0.5905522
1 BluWhale AI(BLUAI) σε AED
د.إ0.0703906
1 BluWhale AI(BLUAI) σε CHF
Fr0.015344
1 BluWhale AI(BLUAI) σε HKD
HK$0.1490286
1 BluWhale AI(BLUAI) σε AMD
֏7.3148684
1 BluWhale AI(BLUAI) σε MAD
.د.م0.1770314
1 BluWhale AI(BLUAI) σε MXN
$0.3559808
1 BluWhale AI(BLUAI) σε SAR
ريال0.071925
1 BluWhale AI(BLUAI) σε ETB
Br2.9466234
1 BluWhale AI(BLUAI) σε KES
KSh2.4711512
1 BluWhale AI(BLUAI) σε JOD
د.أ0.01359862
1 BluWhale AI(BLUAI) σε PLN
0.0705824
1 BluWhale AI(BLUAI) σε RON
лв0.0845838
1 BluWhale AI(BLUAI) σε SEK
kr0.1820182
1 BluWhale AI(BLUAI) σε BGN
лв0.0324142
1 BluWhale AI(BLUAI) σε HUF
Ft6.4103396
1 BluWhale AI(BLUAI) σε CZK
0.4045062
1 BluWhale AI(BLUAI) σε KWD
د.ك0.0058499
1 BluWhale AI(BLUAI) σε ILS
0.062335
1 BluWhale AI(BLUAI) σε BOB
Bs0.1321502
1 BluWhale AI(BLUAI) σε AZN
0.032606
1 BluWhale AI(BLUAI) σε TJS
SM0.1760724
1 BluWhale AI(BLUAI) σε GEL
0.0519778
1 BluWhale AI(BLUAI) σε AOA
Kz17.5801962
1 BluWhale AI(BLUAI) σε BHD
.د.ب0.0071925
1 BluWhale AI(BLUAI) σε BMD
$0.01918
1 BluWhale AI(BLUAI) σε DKK
kr0.1240946
1 BluWhale AI(BLUAI) σε HNL
L0.5028996
1 BluWhale AI(BLUAI) σε MUR
0.8772932
1 BluWhale AI(BLUAI) σε NAD
$0.3316222
1 BluWhale AI(BLUAI) σε NOK
kr0.1941016
1 BluWhale AI(BLUAI) σε NZD
$0.0333732
1 BluWhale AI(BLUAI) σε PAB
B/.0.01918
1 BluWhale AI(BLUAI) σε PGK
K0.080556
1 BluWhale AI(BLUAI) σε QAR
ر.ق0.0696234
1 BluWhale AI(BLUAI) σε RSD
дин.1.9383308
1 BluWhale AI(BLUAI) σε UZS
soʻm228.3332968
1 BluWhale AI(BLUAI) σε ALL
L1.6013382
1 BluWhale AI(BLUAI) σε ANG
ƒ0.0343322
1 BluWhale AI(BLUAI) σε AWG
ƒ0.0343322
1 BluWhale AI(BLUAI) σε BBD
$0.03836
1 BluWhale AI(BLUAI) σε BAM
KM0.0322224
1 BluWhale AI(BLUAI) σε BIF
Fr56.06314
1 BluWhale AI(BLUAI) σε BND
$0.0247422
1 BluWhale AI(BLUAI) σε BSD
$0.01918
1 BluWhale AI(BLUAI) σε JMD
$3.069759
1 BluWhale AI(BLUAI) σε KHR
76.72
1 BluWhale AI(BLUAI) σε KMF
Fr8.17068
1 BluWhale AI(BLUAI) σε LAK
416.9565134
1 BluWhale AI(BLUAI) σε LKR
රු5.8226644
1 BluWhale AI(BLUAI) σε MDL
L0.3254846
1 BluWhale AI(BLUAI) σε MGA
Ar86.008874
1 BluWhale AI(BLUAI) σε MOP
P0.1530564
1 BluWhale AI(BLUAI) σε MVR
0.293454
1 BluWhale AI(BLUAI) σε MWK
MK33.183318
1 BluWhale AI(BLUAI) σε MZN
MT1.225602
1 BluWhale AI(BLUAI) σε NPR
रु2.7128192
1 BluWhale AI(BLUAI) σε PYG
135.06556
1 BluWhale AI(BLUAI) σε RWF
Fr27.79182
1 BluWhale AI(BLUAI) σε SBD
$0.1578514
1 BluWhale AI(BLUAI) σε SCR
0.2807952
1 BluWhale AI(BLUAI) σε SRD
$0.73843
1 BluWhale AI(BLUAI) σε SVC
$0.1672496
1 BluWhale AI(BLUAI) σε SZL
L0.3316222
1 BluWhale AI(BLUAI) σε TMT
m0.06713
1 BluWhale AI(BLUAI) σε TND
د.ت0.05646592
1 BluWhale AI(BLUAI) σε TTD
$0.129465
1 BluWhale AI(BLUAI) σε UGX
Sh66.59296
1 BluWhale AI(BLUAI) σε XAF
Fr10.8367
1 BluWhale AI(BLUAI) σε XCD
$0.051786
1 BluWhale AI(BLUAI) σε XOF
Fr10.8367
1 BluWhale AI(BLUAI) σε XPF
Fr1.95636
1 BluWhale AI(BLUAI) σε BWP
P0.2568202
1 BluWhale AI(BLUAI) σε BZD
$0.03836
1 BluWhale AI(BLUAI) σε CVE
$1.823059
1 BluWhale AI(BLUAI) σε DJF
Fr3.39486
1 BluWhale AI(BLUAI) σε DOP
$1.2286708
1 BluWhale AI(BLUAI) σε DZD
د.ج2.4928246
1 BluWhale AI(BLUAI) σε FJD
$0.0439222
1 BluWhale AI(BLUAI) σε GNF
Fr165.3316
1 BluWhale AI(BLUAI) σε GTQ
Q0.1465352
1 BluWhale AI(BLUAI) σε GYD
$4.0015234
1 BluWhale AI(BLUAI) σε ISK
kr2.37832

BluWhale AI Πόρος

Για μια πιο εις βάθος κατανόηση του BluWhale AI, εξετάστε το ενδεχόμενο να εξερευνήσετε πρόσθετους πόρους όπως τη λευκή βίβλο, την επίσημη ιστοσελίδα και άλλες δημοσιεύσεις:

Whitepaper
Επίσημος Ιστότοπος BluWhale AI
Αποκλεισμός του Explorer

Πολλοί ρωτούν επίσης: Άλλες ερωτήσεις σχετικά με BluWhale AI

Πόσο αξίζει το BluWhale AI (BLUAI) σήμερα;
Η ζωντανή τιμή BLUAI στο USD είναι 0.01918 USD, ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο με τα τελευταία δεδομένα της αγοράς.
Ποια είναι η τρέχουσα τιμή BLUAI σε USD;
Η τρέχουσα τιμή του BLUAI σε USD είναι $ 0.01918. Ελέγξτε τον μετατροπέα MEXC για ακριβή μετατροπή token.
Ποια είναι η κεφαλαιοποίηση της αγοράς του BluWhale AI;
Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς για το BLUAI είναι -- USD. . Κεφαλαιοποίηση αγοράς = τρέχουσα τιμή × κυκλοφορούσα προσφορά. Δείχνει τη συνολική αγοραία αξία και την κατάταξη του token.
Ποιος είναι ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του BLUAI;
Ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του BLUAI είναι -- USD.
Ποια ήταν η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATH) του BLUAI;
Το BLUAI πέτυχε τιμή ATH ύψους -- USD.
Ποια ήταν η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATL) του BLUAI;
Το BLUAI είχε τιμή ATL ύψους -- USD.
Ποιος είναι ο όγκος συναλλαγών του BLUAI;
Ο ζωντανός 24ωρος όγκος συναλλαγών για το BLUAI είναι $ 679.64K USD.
Θα ανέβει το BLUAI υψηλότερα φέτος;
Το BLUAI μπορεί να αυξηθεί φέτος ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς και τις εξελίξεις του έργου. Ελέγξτε την BLUAI πρόβλεψη τιμής για μια πιο εμπεριστατωμένη ανάλυση.
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-11-02 23:22:54 (UTC+8)

BluWhale AI (BLUAI) Σημαντικές ενημερώσεις του κλάδου

Ώρα (UTC+8)ΤύποςΠληροφορίες
11-02 15:42:00Ενημερώσεις κλάδου
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Ενημερώσεις κλάδου
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Ενημερώσεις κλάδου
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Ενημερώσεις κλάδου
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Ενημερώσεις κλάδου
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Ενημερώσεις κλάδου
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Δημοφιλή νέα

Γιατί Τόσοι Πολλοί Άνθρωποι Συνεχίζουν Να Χάνουν Χρήματα Σε Μια Ανοδική Πορεία;

October 6, 2025

Η Άνοδος των Δικτύων Bitcoin Layer 2: Κατανοώντας την Τεχνολογία που Μετασχηματίζει το Μέλλον του Bitcoin το 2025

October 6, 2025

Altcoins το 2025: Όταν το TOTAL3 φτάνει σε νέα υψηλά αλλά το χαρτοφυλάκιό σας δεν κινείται

October 5, 2025
Προβολή Περισσότερων

Αποποίηση ευθυνών

Οι τιμές των κρυπτονομισμάτων υπόκεινται σε υψηλ. κινδύνους της αγοράς και μεταβλητότητα τιμής. Θα πρέπει να επενδύετε σε έργα και προϊόντα με τα οποία είστε εξοικειωμένοι και να κατανοείτε τους κινδύνους που εμπεριέχονται. Θα πρέπει να εξετάζετε προσεκτικά την επενδυτική σας εμπειρία, την οικονομική σας κατάσταση, τους επενδυτικούς στόχους και την ανοχή ρίσκου και να συμβουλεύεστε έναν ανεξάρτητο οικονομικό σύμβουλο πριν κάνετε οποιαδήποτε επένδυση. Αυτό το υλικό δεν πρέπει να ερμηνεύεται ως οικονομική συμβουλή. Η προηγούμενη απόδοση δεν αποτελεί αξιόπιστο δείκτη μελλοντικής απόδοσης. Η αξία της επένδυσής σας μπορεί να μειωθεί όσο και να αυξηθεί και ενδέχεται να μην λάβετε πίσω το ποσό που επενδύσατε. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις επενδυτικές σας αποφάσεις. Η MEXC δεν ευθύνεται για τυχόν απώλειες που μπορεί να υποστείτε. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στους Όρους Χρήσης και την Προειδοποίηση Κινδύνου. Λάβετε επίσης υπόψη ότι τα δεδομένα που σχετίζονται με το προαναφερθέν κρυπτονόμισμα που παρουσιάζονται εδώ (όπως η τρέχουσα ζωντανή τιμή του) βασίζονται σε πηγές τρίτων. Σας παρουσιάζονται "ως έχουν" και μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς, χωρίς καμία αντιπροσώπευση ή εγγύηση. Οι σύνδεσμοι που παρέχονται σε ιστότοπους τρίτων δεν υπόκεινται επίσης στον έλεγχο της MEXC. Η MEXC δεν ευθύνεται για την αξιοπιστία και την ακρίβεια τέτοιων τοποθεσιών τρίτων και του περιεχομένου τους.

$0.01918
