Πληροφορίες KITNET TOKEN (KITNET) Kitnet Token is a company specialized in real estate investments in communities in Rio de Janeiro. Our main services include the purchase, renovation and sale of properties, rental management, real estate brokerage and property legalization. In addition, we offer investors the opportunity to participate in our real estate fund through the trading of tokens, providing them with a financial return proportional to the amount invested. Επίσημη ιστοσελίδα: https://www.kitnettoken.com.br Whitepaper (Λευκή Βίβλος): https://kitnettoken.com.br/kitnettoken-whitepaper-v1.pdf Αγοράστε KITNET τώρα!

KITNET TOKEN (KITNET) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για KITNET TOKEN (KITNET), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 81.32K $ 81.32K $ 81.32K Συνολική προμήθεια: $ 902.12M $ 902.12M $ 902.12M Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 202.12M $ 202.12M $ 202.12M FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 362.96K $ 362.96K $ 362.96K Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 0.00093837 $ 0.00093837 $ 0.00093837 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0.0003798 $ 0.0003798 $ 0.0003798 Τρέχουσα τιμή: $ 0.00040234 $ 0.00040234 $ 0.00040234 Μάθετε περισσότερα για την τιμή KITNET TOKEN (KITNET)

Tokenomics KITNET TOKEN (KITNET): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του KITNET TOKEN (KITNET) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός KITNET token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα KITNET token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του KITNET, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του KITNET token!

