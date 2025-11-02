JOOCE (JOOCE) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0.00006531 $ 0.00006531 $ 0.00006531 Κατώτ. 24H $ 0.00006596 $ 0.00006596 $ 0.00006596 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0.00006531$ 0.00006531 $ 0.00006531 Υψηλ. 24H $ 0.00006596$ 0.00006596 $ 0.00006596 Υψηλή συνέχεια $ 0.00008622$ 0.00008622 $ 0.00008622 Χαμηλότερη τιμή $ 0.00002737$ 0.00002737 $ 0.00002737 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -- Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -0.19% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +19.05% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +19.05%

JOOCE (JOOCE) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00006539. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές JOOCE μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.00006531 και ενός υψηλού $ 0.00006596, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του JOOCE είναι $ 0.00008622, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00002737.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το JOOCE έχει αλλάξει κατά -- την τελευταία ώρα, -0.19% τις τελευταίες 24 ώρες και +19.05% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

JOOCE (JOOCE) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 109.69K$ 109.69K $ 109.69K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 653.88K$ 653.88K $ 653.88K Προμήθεια Κυκλοφορίας 1.68B 1.68B 1.68B Συνολικός Όγκος 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του JOOCE είναι $ 109.69K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του JOOCE είναι 1.68B, με συνολική προσφορά 10000000000.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 653.88K