Integritee (TEER) Tokenomics Ανακαλύψτε σημαντικές πληροφορίες για το Integritee (TEER), συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς token, του μοντέλου διανομής και των δεδομένων της αγοράς σε πραγματικό χρόνο. Νόμισμα USD

Πληροφορίες Integritee (TEER) What is the project about? The Integritee platform enables firms and dApps to process their users’ data in a privacy-preserving manner that aids compliance with GDPR and other privacy regulations. Moreover, Integritee enables using its service to prove that all privacy-related requirements have been respected. By combining the trust of Polkadot, the scalability of second-layer sidechains, and the confidentiality of Trusted Execution Environment (TEE) hardware, Integritee aims to power a new generation of data-driven dApps and services. Achieving this will depend on establishing trustworthy public auditability and transparency, to allow everybody to verify that the correct code is executed on genuine TEE hardware. Since Integritee may not be a trusted intermediary, the firm will deploy a remote attestation (RA) registry on a public blockchain. What makes your project unique? History of your project. What’s next for your project? What can your token be used for? Επίσημη ιστοσελίδα: https://integritee.network/ Whitepaper (Λευκή Βίβλος): https://uploads-ssl.webflow.com/60c21bdfde439ba700ea5c56/612892db018a36f054100b4d_Integritee%20AG%20Lightpaper.pdf Αγοράστε TEER τώρα!

Integritee (TEER) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για Integritee (TEER), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 623.38K $ 623.38K $ 623.38K Συνολική προμήθεια: $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 3.98M $ 3.98M $ 3.98M FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 1.57M $ 1.57M $ 1.57M Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 8.87 $ 8.87 $ 8.87 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0.124479 $ 0.124479 $ 0.124479 Τρέχουσα τιμή: $ 0.156707 $ 0.156707 $ 0.156707 Μάθετε περισσότερα για την τιμή Integritee (TEER)

Tokenomics Integritee (TEER): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του Integritee (TEER) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός TEER token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα TEER token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του TEER, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του TEER token!

Πρόβλεψη Τιμής TEER Θέλετε να μάθετε πού μπορεί να κατευθυνθεί το TEER; Η σελίδα μας για την πρόβλεψη των τιμών του TEER συνδυάζει το κλίμα της αγοράς, τις ιστορικές τάσεις και τους τεχνικούς δείκτες για να παρέχει μια μελλοντική άποψη. Δείτε την πρόβλεψη τιμών του TEER Token τώρα!

Γιατί πρέπει να επιλέξετε τη MEXC; Η MEXC είναι ένα από τα κορυφαία ανταλλακτήρια crypto στον κόσμο, το οποίο εμπιστεύονται εκατομμύρια χρήστες παγκοσμίως. Είτε είστε αρχάριος είτε επαγγελματίας, η MEXC είναι ο ευκολότερος τρόπος για να ξεκινήσετε τις συναλλαγές σε crypto. Πάνω από 4.000 ζεύγη συναλλαγών σε αγορές Spot και Futures Οι ταχύτερες καταχωρίσεις token σε όλα τα CEX Νο.1 ρευστότητα στον κλάδο Χαμηλότερες προμήθειες, με υποστήριξη από εξυπηρέτηση πελατών 24/7 100%+ διαφάνεια αποθεμάτων token για τα κεφάλαια των χρηστών Εξαιρετικά χαμηλά εμπόδια εισόδου: αγοράστε crypto με μόλις 1 USDT

Αγοράστε crypto με μόλις 1 USDT : Ο ευκολότερος τρόπος για να ασχοληθείτε με crypto! Αγοράστε τώρα!