Hypr (HYPR) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0.00223112 $ 0.00223112 $ 0.00223112 Κατώτ. 24H $ 0.00245527 $ 0.00245527 $ 0.00245527 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0.00223112$ 0.00223112 $ 0.00223112 Υψηλ. 24H $ 0.00245527$ 0.00245527 $ 0.00245527 Υψηλή συνέχεια $ 0.00874279$ 0.00874279 $ 0.00874279 Χαμηλότερη τιμή $ 0.00118399$ 0.00118399 $ 0.00118399 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -0.69% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -8.91% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +25.23% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +25.23%

Hypr (HYPR) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00223432. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές HYPR μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.00223112 και ενός υψηλού $ 0.00245527, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του HYPR είναι $ 0.00874279, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00118399.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το HYPR έχει αλλάξει κατά -0.69% την τελευταία ώρα, -8.91% τις τελευταίες 24 ώρες και +25.23% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Hypr (HYPR) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 1.70M$ 1.70M $ 1.70M Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 2.23M$ 2.23M $ 2.23M Προμήθεια Κυκλοφορίας 760.00M 760.00M 760.00M Συνολικός Όγκος 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Hypr είναι $ 1.70M, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του HYPR είναι 760.00M, με συνολική προσφορά 1000000000.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 2.23M