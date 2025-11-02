GUSD (GUSD) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0.998916 $ 0.998916 $ 0.998916 Κατώτ. 24H $ 0.999967 $ 0.999967 $ 0.999967 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0.998916$ 0.998916 $ 0.998916 Υψηλ. 24H $ 0.999967$ 0.999967 $ 0.999967 Υψηλή συνέχεια $ 1.019$ 1.019 $ 1.019 Χαμηλότερη τιμή $ 0.98989$ 0.98989 $ 0.98989 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -0.03% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) +0.03% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +0.04% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +0.04%

GUSD (GUSD) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.99955. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές GUSD μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.998916 και ενός υψηλού $ 0.999967, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του GUSD είναι $ 1.019, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.98989.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το GUSD έχει αλλάξει κατά -0.03% την τελευταία ώρα, +0.03% τις τελευταίες 24 ώρες και +0.04% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

GUSD (GUSD) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 149.72M$ 149.72M $ 149.72M Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 319.85M$ 319.85M $ 319.85M Προμήθεια Κυκλοφορίας 149.79M 149.79M 149.79M Συνολικός Όγκος 320,000,000.0 320,000,000.0 320,000,000.0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του GUSD είναι $ 149.72M, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του GUSD είναι 149.79M, με συνολική προσφορά 320000000.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 319.85M