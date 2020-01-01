Grumpy Cat Coin (GRUMPY) Tokenomics Ανακαλύψτε σημαντικές πληροφορίες για το Grumpy Cat Coin (GRUMPY), συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς token, του μοντέλου διανομής και των δεδομένων της αγοράς σε πραγματικό χρόνο. Νόμισμα USD

Πληροφορίες Grumpy Cat Coin (GRUMPY) Official Grumpy Cat Coin is launching with full IP rights to the internet’s most iconic and beloved cat meme. This is a tribute to the legacy that changed online humor and brought the meme culture to audiences worldwide. Now, Grumpy Cat’s unmatched fame moves to the blockchain, giving fans, collectors, and creators a chance to own a piece of meme history and be part of its next chapter in the digital world. Επίσημη ιστοσελίδα: https://grumpycatcoin.com Αγοράστε GRUMPY τώρα!

Grumpy Cat Coin (GRUMPY) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για Grumpy Cat Coin (GRUMPY), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 2.37M $ 2.37M $ 2.37M Συνολική προμήθεια: $ 9.18B $ 9.18B $ 9.18B Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 9.18B $ 9.18B $ 9.18B FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 2.37M $ 2.37M $ 2.37M Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 0.00933552 $ 0.00933552 $ 0.00933552 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0 $ 0 $ 0 Τρέχουσα τιμή: $ 0.00025856 $ 0.00025856 $ 0.00025856 Μάθετε περισσότερα για την τιμή Grumpy Cat Coin (GRUMPY)

Tokenomics Grumpy Cat Coin (GRUMPY): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του Grumpy Cat Coin (GRUMPY) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός GRUMPY token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα GRUMPY token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του GRUMPY, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του GRUMPY token!

