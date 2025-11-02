Gasspas (GASS) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0 $ 0 $ 0 Κατώτ. 24H $ 0 $ 0 $ 0 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλή συνέχεια $ 0$ 0 $ 0 Χαμηλότερη τιμή $ 0$ 0 $ 0 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) +1.36% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -1.53% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -13.85% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -13.85%

Gasspas (GASS) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι --. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές GASS μεταξύ ενός χαμηλού $ 0 και ενός υψηλού $ 0, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του GASS είναι $ 0, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το GASS έχει αλλάξει κατά +1.36% την τελευταία ώρα, -1.53% τις τελευταίες 24 ώρες και -13.85% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Gasspas (GASS) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 810.19K$ 810.19K $ 810.19K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 810.19K$ 810.19K $ 810.19K Προμήθεια Κυκλοφορίας 420.69T 420.69T 420.69T Συνολικός Όγκος 420,690,000,000,000.0 420,690,000,000,000.0 420,690,000,000,000.0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Gasspas είναι $ 810.19K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του GASS είναι 420.69T, με συνολική προσφορά 420690000000000.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 810.19K