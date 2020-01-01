FREGO (FREGO) Tokenomics Ανακαλύψτε σημαντικές πληροφορίες για το FREGO (FREGO), συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς token, του μοντέλου διανομής και των δεδομένων της αγοράς σε πραγματικό χρόνο. Νόμισμα USD

Πληροφορίες FREGO (FREGO) FREGO is working at the epicenter of AI Safety and Agentic Infrastructure to build out the future of Web3 AI super-alignment. FREGO’s product suite includes multi-agent infrastructure tools, an AI safety plugin framework, and agentic alignment auditing. FREGO has also trained and released multiple LLMs designed to be plugged into existing agents to create safer behavioral outcomes. All FREGO agents operate under the FREGO Constitution, the decentralized benchmark for AI alignment. Holders of $FREGO will be granted voting rights on the constitution. Our mission advances a dual mandate: AI Utility and AI Safety, driving the agentic future we envision — where AI can work alongside humans, Free of Ego. Επίσημη ιστοσελίδα: https://www.frego.ai/ Whitepaper (Λευκή Βίβλος): https://docs.frego.ai/ Αγοράστε FREGO τώρα!

FREGO (FREGO) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για FREGO (FREGO), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 228.41K $ 228.41K $ 228.41K Συνολική προμήθεια: $ 904.46M $ 904.46M $ 904.46M Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 904.46M $ 904.46M $ 904.46M FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 228.41K $ 228.41K $ 228.41K Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 0.02039821 $ 0.02039821 $ 0.02039821 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0 $ 0 $ 0 Τρέχουσα τιμή: $ 0.00025284 $ 0.00025284 $ 0.00025284 Μάθετε περισσότερα για την τιμή FREGO (FREGO)

Tokenomics FREGO (FREGO): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του FREGO (FREGO) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός FREGO token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα FREGO token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του FREGO, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του FREGO token!

Πρόβλεψη Τιμής FREGO Θέλετε να μάθετε πού μπορεί να κατευθυνθεί το FREGO; Η σελίδα μας για την πρόβλεψη των τιμών του FREGO συνδυάζει το κλίμα της αγοράς, τις ιστορικές τάσεις και τους τεχνικούς δείκτες για να παρέχει μια μελλοντική άποψη. Δείτε την πρόβλεψη τιμών του FREGO Token τώρα!

Γιατί πρέπει να επιλέξετε τη MEXC; Η MEXC είναι ένα από τα κορυφαία ανταλλακτήρια crypto στον κόσμο, το οποίο εμπιστεύονται εκατομμύρια χρήστες παγκοσμίως. Είτε είστε αρχάριος είτε επαγγελματίας, η MEXC είναι ο ευκολότερος τρόπος για να ξεκινήσετε τις συναλλαγές σε crypto. Πάνω από 4.000 ζεύγη συναλλαγών σε αγορές Spot και Futures Οι ταχύτερες καταχωρίσεις token σε όλα τα CEX Νο.1 ρευστότητα στον κλάδο Χαμηλότερες προμήθειες, με υποστήριξη από εξυπηρέτηση πελατών 24/7 100%+ διαφάνεια αποθεμάτων token για τα κεφάλαια των χρηστών Εξαιρετικά χαμηλά εμπόδια εισόδου: αγοράστε crypto με μόλις 1 USDT

Αγοράστε crypto με μόλις 1 USDT : Ο ευκολότερος τρόπος για να ασχοληθείτε με crypto! Αγοράστε τώρα!