Πληροφορίες Floos (FLS) FLOOS is a memecoin Aiming to promote Arab culture properly, and reduce cultural and cognitive differences between Eastern and Western communities. The project has been planned for months. We will reveal more details later, but it is supported by one of the strongest Arab communities in web3. There are fixed goals, and others that will be decided by the community as we move forward. Flooooos🚀🚀🚀 Επίσημη ιστοσελίδα: https://floos.xyz/ Αγοράστε FLS τώρα!

Floos (FLS) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για Floos (FLS), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 151.02K $ 151.02K $ 151.02K Συνολική προμήθεια: $ 924.10M $ 924.10M $ 924.10M Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 924.10M $ 924.10M $ 924.10M FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 151.02K $ 151.02K $ 151.02K Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 0.01001577 $ 0.01001577 $ 0.01001577 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0 $ 0 $ 0 Τρέχουσα τιμή: $ 0.00016365 $ 0.00016365 $ 0.00016365 Μάθετε περισσότερα για την τιμή Floos (FLS)

Tokenomics Floos (FLS): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του Floos (FLS) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός FLS token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα FLS token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του FLS, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του FLS token!

Πρόβλεψη Τιμής FLS Θέλετε να μάθετε πού μπορεί να κατευθυνθεί το FLS; Η σελίδα μας για την πρόβλεψη των τιμών του FLS συνδυάζει το κλίμα της αγοράς, τις ιστορικές τάσεις και τους τεχνικούς δείκτες για να παρέχει μια μελλοντική άποψη. Δείτε την πρόβλεψη τιμών του FLS Token τώρα!

