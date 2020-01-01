Fennec (FNNC) Tokenomics Ανακαλύψτε σημαντικές πληροφορίες για το Fennec (FNNC), συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς token, του μοντέλου διανομής και των δεδομένων της αγοράς σε πραγματικό χρόνο. Νόμισμα USD

Πληροφορίες Fennec (FNNC) Fennec is a decentralized peer-to-peer digital currency that allows users to send funds and store wealth online without any third party. Fennec is one of many cryptocurrencies, but it is our belief that it will become a respectable store of value coin within several years - building on transparancy and engaging with the community to adopt to an evaloving industry. Fennec is a fork of Bitcoin, it functions very similarly, besides the fact that block time is 2.5 minutes (4x faster than Bitcoin) and uses the YescryptR16 algorithm (CPU and GPU only). Επίσημη ιστοσελίδα: https://www.fennecblockchain.com/ Whitepaper (Λευκή Βίβλος): https://www.fennecblockchain.com/others/FennecWhitePaper.pdf

Fennec (FNNC) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για Fennec (FNNC), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 12.76K $ 12.76K $ 12.76K Συνολική προμήθεια: $ 9.72M $ 9.72M $ 9.72M Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 9.72M $ 9.72M $ 9.72M FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 12.76K $ 12.76K $ 12.76K Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 0.02082869 $ 0.02082869 $ 0.02082869 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0.00128001 $ 0.00128001 $ 0.00128001 Τρέχουσα τιμή: $ 0.00131166 $ 0.00131166 $ 0.00131166

Tokenomics Fennec (FNNC): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του Fennec (FNNC) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός FNNC token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα FNNC token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του FNNC, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του FNNC token!

