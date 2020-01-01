Fabs (FABS) Tokenomics Ανακαλύψτε σημαντικές πληροφορίες για το Fabs (FABS), συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς token, του μοντέλου διανομής και των δεδομένων της αγοράς σε πραγματικό χρόνο. Νόμισμα USD

Πληροφορίες Fabs (FABS) FABS is a memecoin launched on LUKSO. The cryptocurrency was created as a tribute to Fabian Vogelsteller, who was the original author of the ERC20 token standard while at the ETHEREUM foundation and who has created his own blockchain with LUKSO. The project aims to capitalize on the popularity of meme coins, and strives to establish itself as one of the top meme-based cryptocurrencies on the LUKSO blockchain. FABS appeals to the cryptocurrency community by instituting a no-tax policy and being up-front about its lack of utility, keeping things pure and simple as a memecoin and tribute to the founder of LUKSO. Επίσημη ιστοσελίδα: https://www.fabsmeme.vip/ Αγοράστε FABS τώρα!

Fabs (FABS) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για Fabs (FABS), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 198.34K $ 198.34K $ 198.34K Συνολική προμήθεια: $ 52.90M $ 52.90M $ 52.90M Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 52.90M $ 52.90M $ 52.90M FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 198.34K $ 198.34K $ 198.34K Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 0.01194263 $ 0.01194263 $ 0.01194263 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0.00126617 $ 0.00126617 $ 0.00126617 Τρέχουσα τιμή: $ 0.00374903 $ 0.00374903 $ 0.00374903 Μάθετε περισσότερα για την τιμή Fabs (FABS)

Tokenomics Fabs (FABS): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του Fabs (FABS) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός FABS token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα FABS token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του FABS, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του FABS token!

Πρόβλεψη Τιμής FABS Θέλετε να μάθετε πού μπορεί να κατευθυνθεί το FABS; Η σελίδα μας για την πρόβλεψη των τιμών του FABS συνδυάζει το κλίμα της αγοράς, τις ιστορικές τάσεις και τους τεχνικούς δείκτες για να παρέχει μια μελλοντική άποψη. Δείτε την πρόβλεψη τιμών του FABS Token τώρα!

Γιατί πρέπει να επιλέξετε τη MEXC; Η MEXC είναι ένα από τα κορυφαία ανταλλακτήρια crypto στον κόσμο, το οποίο εμπιστεύονται εκατομμύρια χρήστες παγκοσμίως. Είτε είστε αρχάριος είτε επαγγελματίας, η MEXC είναι ο ευκολότερος τρόπος για να ξεκινήσετε τις συναλλαγές σε crypto. Πάνω από 4.000 ζεύγη συναλλαγών σε αγορές Spot και Futures Οι ταχύτερες καταχωρίσεις token σε όλα τα CEX Νο.1 ρευστότητα στον κλάδο Χαμηλότερες προμήθειες, με υποστήριξη από εξυπηρέτηση πελατών 24/7 100%+ διαφάνεια αποθεμάτων token για τα κεφάλαια των χρηστών Εξαιρετικά χαμηλά εμπόδια εισόδου: αγοράστε crypto με μόλις 1 USDT

Αγοράστε crypto με μόλις 1 USDT : Ο ευκολότερος τρόπος για να ασχοληθείτε με crypto! Αγοράστε τώρα!