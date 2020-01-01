Etherfuse USTRY (USTRY) Tokenomics Ανακαλύψτε σημαντικές πληροφορίες για το Etherfuse USTRY (USTRY), συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς token, του μοντέλου διανομής και των δεδομένων της αγοράς σε πραγματικό χρόνο. Νόμισμα USD

Πληροφορίες Etherfuse USTRY (USTRY) Etherfuse is committed to democratizing access to real-world assets through the tokenization of sovereign bonds. Our mission is to eliminate the barriers and opacity of the traditional systems, by making it possible for anyone to invest in tokenized bonds. Each Etherfuse Stablebond token is backed by an underlying bond denominated in local currency that earns yield and matures continuously. Stablebonds are the closest thing to a checking account on chain. Επίσημη ιστοσελίδα: https://www.etherfuse.com/ Whitepaper (Λευκή Βίβλος): https://docs.etherfuse.com/stablebonds/stablebonds-whitepaper Αγοράστε USTRY τώρα!

Etherfuse USTRY (USTRY) Tokenomics & ανάλυση τιμών
Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 1.25M
Συνολική προμήθεια: $ 1.20M
Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 1.20M
FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 1.25M
Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 14.72
Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0.728233
Τρέχουσα τιμή: $ 1.042

Tokenomics Etherfuse USTRY (USTRY): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του Etherfuse USTRY (USTRY) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός USTRY token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα USTRY token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του USTRY, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του USTRY token!

