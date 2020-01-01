Elixir Staked deUSD (SDEUSD) Tokenomics Ανακαλύψτε σημαντικές πληροφορίες για το Elixir Staked deUSD (SDEUSD), συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς token, του μοντέλου διανομής και των δεδομένων της αγοράς σε πραγματικό χρόνο. Νόμισμα USD

Πληροφορίες Elixir Staked deUSD (SDEUSD) sdeUSD is the staked version of deUSD - a fully collateralized, yield-bearing synthetic dollar powered by Elixir. Through Elixir's native integrations with RWA issuers, deUSD serves as the default currency for BlackRock, Hamilton Lane, Apollo, and others to enter DeFi. sdeUSD will also be used as the preferred collateral within Elixir's ecosystem, with most Elixir-powered exchanges natively accepting it as yield-bearing collateral. Επίσημη ιστοσελίδα: https://www.elixir.xyz/deusd Whitepaper (Λευκή Βίβλος): https://docs.elixir.xyz/deusd

Elixir Staked deUSD (SDEUSD) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για Elixir Staked deUSD (SDEUSD), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 55.21M $ 55.21M $ 55.21M Συνολική προμήθεια: $ 52.36M $ 52.36M $ 52.36M Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 52.36M $ 52.36M $ 52.36M FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 55.21M $ 55.21M $ 55.21M Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 1.2 $ 1.2 $ 1.2 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0.593515 $ 0.593515 $ 0.593515 Τρέχουσα τιμή: $ 1.054 $ 1.054 $ 1.054 Μάθετε περισσότερα για την τιμή Elixir Staked deUSD (SDEUSD)

Tokenomics Elixir Staked deUSD (SDEUSD): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του Elixir Staked deUSD (SDEUSD) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός SDEUSD token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα SDEUSD token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του SDEUSD, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του SDEUSD token!

