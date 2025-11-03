DogeX (DOGEX) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0 $ 0 $ 0 Κατώτ. 24H $ 0 $ 0 $ 0 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλή συνέχεια $ 0.00062868$ 0.00062868 $ 0.00062868 Χαμηλότερη τιμή $ 0.00000461$ 0.00000461 $ 0.00000461 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -- Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -- Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +1.25% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +1.25%

DogeX (DOGEX) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00000559. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές DOGEX μεταξύ ενός χαμηλού $ 0 και ενός υψηλού $ 0, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του DOGEX είναι $ 0.00062868, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00000461.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το DOGEX έχει αλλάξει κατά -- την τελευταία ώρα, -- τις τελευταίες 24 ώρες και +1.25% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

DogeX (DOGEX) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 5.58K$ 5.58K $ 5.58K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 5.58K$ 5.58K $ 5.58K Προμήθεια Κυκλοφορίας 999.40M 999.40M 999.40M Συνολικός Όγκος 999,403,650.419252 999,403,650.419252 999,403,650.419252

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του DogeX είναι $ 5.58K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του DOGEX είναι 999.40M, με συνολική προσφορά 999403650.419252. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 5.58K