DeVoid (DVD) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0 $ 0 $ 0 Κατώτ. 24H $ 0 $ 0 $ 0 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλή συνέχεια $ 0.00113122$ 0.00113122 $ 0.00113122 Χαμηλότερη τιμή $ 0$ 0 $ 0 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -- Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) +0.98% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +22.67% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +22.67%

DeVoid (DVD) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι --. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές DVD μεταξύ ενός χαμηλού $ 0 και ενός υψηλού $ 0, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του DVD είναι $ 0.00113122, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το DVD έχει αλλάξει κατά -- την τελευταία ώρα, +0.98% τις τελευταίες 24 ώρες και +22.67% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

DeVoid (DVD) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 98.57K$ 98.57K $ 98.57K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 197.13K$ 197.13K $ 197.13K Προμήθεια Κυκλοφορίας 500.00M 500.00M 500.00M Συνολικός Όγκος 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του DeVoid είναι $ 98.57K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του DVD είναι 500.00M, με συνολική προσφορά 1000000000.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 197.13K